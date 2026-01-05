Pamela Franco arranca el 2026 con un lujoso regalo y lo luce en redes: "De mí para mí"

Pamela Franco inició el 2026 enfocada en nuevos comienzos y lejos de polémicas. La cantante llamó la atención al mostrar en redes una agenda Gucci, generando comentarios y especulaciones que ella misma aclaró al precisar que no se trató de un regalo ligado a su relación con Christian Cueva.

Pamela Franco presume agenda Gucci y aclara su origen

La intérprete de "Dime la verdad" utilizó sus historias de Instagram para mostrar una agenda Gucci con estampados florales y el icónico logo de la casa italiana en la portada. Lejos de alimentar rumores, Pamela Franco aclaró que se trató de una compra personal y no de un regalo de su pareja.

"Regalo de mí para mí. Empezamos 2026", escribió la cantante de cumbia, mientras dejaba ver el interior del cuaderno, aún con sus páginas en blanco, como símbolo de nuevos proyectos y metas por cumplir. El gesto fue interpretado por muchos de sus seguidores como una señal de amor propio y renovación personal en el inicio del año.

Según la página oficial de Gucci, la agenda forma parte de la línea de papelería de la marca y cuesta 195 euros, unos 770 soles. El accesorio generó comentarios no solo por su precio, sino por el mensaje de Pamela al iniciar el 2026 apostando por sí misma.

Christian Cueva y Pamela Franco recibieron el 2026 sobre el escenario

Más allá del lujo y las redes, Pamela Franco recibió el Año Nuevo sobre el escenario. Imágenes y videos del concierto en Trujillo la mostraron junto a Christian Cueva interpretando su reciente colaboración "El perro del hortelano", uno de los temas más comentados.

La presencia del futbolista junto a la cantante no pasó desapercibida y generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la conexión con el público y el desempeño de Pamela, otros se mostraron más críticos con la respuesta de los asistentes. Entre los comentarios positivos se leyeron frases como:

"La canción está muy buena, las cosas como son", "Se ve cómo la gente disfruta" y "Trabajando la bella Pamela Franco". Sin embargo, también surgieron opiniones menos favorables, como: "La gente estaba desactivada" y "Los pocos que hay están bien aburridos".

Pese a ello, la actitud de Christian Cueva durante el show evidenció que el futbolista optó por mantenerse al margen de las críticas. Su presencia tranquila y sin declaraciones públicas reforzó la idea de que decidió ignorar los comentarios surgidos tras la llamada telefónica difundida, en la que increpa a Mack Songhurst 'La Mackyna' por las expresiones dirigidas a Pamela Franco.

En conclusión, Pamela Franco inició el 2026 entre lujo y música, aclarando que su agenda Gucci fue una compra personal. Además, su presentación en Trujillo junto a Christian Cueva mostró que ambos siguen enfocados en el trabajo artístico y en nuevos proyectos.