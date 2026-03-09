Maju Mantilla fue captada con Gustavo Salcedo el fin de semana y hasta se fueron de viaje: ¿Volvieron?

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo han vuelto a captar la atención de sus seguidores tras ser vistos juntos el fin de semana, en lo que parece un intento de retomar su relación. La pareja, que había estado envuelta en polémica por su separación, generó especulaciones luego de que se difundieran imágenes de ellos juntos.

Pareja de esposos es captada en Paracas y aeropuerto

En la más reciente emisión del programa Q' Bochinche, el tiktoker Ric La Torre mostró fotos donde se observa a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo disfrutando de un viaje que habrían realizado el sábado 7 de marzo. Las imágenes, tomadas en un hotel de Paracas, muestran a la pareja en la piscina en actitud cercana y relajada.

"Una de mis chismosas había estado en Paracas Luxury y se había encontrado a Maju con Gustavo Salcedo. La información que tenemos es que los han visto con uno de sus hijos; al otro no se le vio, pero se les vio de manera cómplice y amena", explicó Ric La Torre durante el programa.

Además, se difundió otra fotografía donde ambos aparecen en lo que sería el Aeropuerto Jorge Chávez, lo que indica que el viaje no solo incluyó tiempo de descanso, sino también traslados posiblemente hacia Colombia.

Aunque los detalles exactos del viaje aún no se conocen, la cercanía entre ellos ha generado rumores sobre una reconciliación. Por el momento, ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo se han pronunciado sobre el tema, lo que ha provocado diversas reacciones entre sus seguidores.

Maju Mantilla sobre María Pía Vallejos

Durante una entrevista con un programa, Maju Mantilla fue consultada sobre la aparente nueva saliente de Gustavo Salcedo, su aún esposo y padre de sus hijos. La modelo señaló que no la conoce, pero agregó que no debería hablar sobre cómo terminó su relación porque no sabe lo que sucedió realmente.

"Yo no la conozco, no voy a hablar de personas que no conozco, pero sí considero que terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestro 20 años de relación, pueden opinar y juzgar nuestra relación. No le compete hacerlo a terceras personas", expresó.

Tras meses de polémica por su separación, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo dejan entrever que su historia aún no ha terminado. La combinación de viajes compartidos, la cercanía captada en fotos y las declaraciones de la modelo sobre terceros sugieren que la pareja podría estar en un proceso de reconciliación.