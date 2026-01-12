Reconocidas influencers fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez con sustancias ilícitas

Un caso que ha sacudido las redes sociales y generado fuerte impacto en la opinión pública. Dos influencers peruanas de apenas 22 años fueron detenidas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando intentaban viajar a Asia con un cargamento sustancias ilícitas ocultas en sus maletas. Lo que aparentaba ser un viaje soñado terminó convirtiéndose en un grave problema con la justicia.

Dos influencers peruanas de apenas 22 años fueron detenidas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando intentaban salir del país rumbo a Asia con sustancias ilícitas escondidas en sus maletas. Lo que en redes sociales parecía un viaje soñado terminó siendo una operación de narcotráfico frustrada por las autoridades.

Las jóvenes fueron identificadas como Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, quienes en redes sociales mostraban una vida ligada a la moda, los viajes y el modelaje. En TikTok e Instagram compartían coreografías, transmisiones en vivo y frases sobre dinero y éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, las autoridades detectaron una presunta operación de narcotráfico.

La detención ocurrió cuando ambas se preparaban para abordar un vuelo con destino final Bali, Indonesia, con escalas en Madrid y Singapur. Vestían ropa rosada y llevaban maletas del mismo color, un detalle que no pasó desapercibido para los agentes antidrogas, quienes ya realizaban un seguimiento previo.

Durante la intervención, los agentes interrogaron a Alexandra Salvatierra sobre su destino. En el caso de Jimena Uriarte, el diálogo fue más delicado cuando le consultaron por antecedentes.

"(¿Por qué la han intervenido hoy? ¿A qué destino estaba usted viajando?) A Bali. (¿Con escala? De Madrid, y luego Singapur ahí Bali", dijo Alexandra. "(¿Ha tenido problemas judiciales?) Estaba en un departamento y nos encontraron, habíamos estado fumando y había algunas sustancias... Sí, pero era solamente para consumo. Pero sí nos llevaron porque encontraron municiones", contestó.

Tras abrir las maletas, los agentes confirmaron lo que ya sospechaban. En su interior había más de tres kilos de cocaína y tusi, cuidadosamente camuflados. La situación quedó clara de inmediato.

"Tenemos que hacer las investigaciones. Usted también va a quedar en calidad de detenida", le indicaron los agentes a Jimena. "Usted ya está en calidad de detenida", le señalaron a Alexandra.

Luego de realizar la prueba correspondiente, uno de los policías señaló que había sustancias ilícitas en su maleta. El fiscal antidrogas adjunto, Pako Grajeda, confirmó la cantidad incautada.

"Pintando un color azul turquesa, el presuntivo positivo (cocaína)", dijo el agente. "(¿Cuánto pretendían llevar?) Aproximadamente eran 3 kg", confirmó Pako Grajeda.

Una red criminal detrás del caso

Según la Fiscalía y la Dirandro, las jóvenes no habrían actuado solas. Las maletas no fueron compradas por ellas, sino entregadas ya con la droga escondida. Una organización criminal habría financiado los pasajes, hoteles, pasaportes y hasta el traslado al aeropuerto. El coronel PNP Richard Noriega, jefe de la Dirandro, explicó la modalidad usada por estas bandas.

"Ahí hay gente que lo ve la vía muy fácil. Muy fácil. ¿Por qué? Porque trasladar 1 kilo y ese monto de dinero recibir por el traslado, lógicamente detrás de ellos hay una organización bien montada", detalló.

Las autoridades también investigan los viajes anteriores de Alexandra Salvatierra a países como Holanda, Colombia y Panamá, lo que refuerza la hipótesis de que no sería la primera vez que participaba en este tipo de traslados. Finalmente, el fiscal Grajeda confirmó la situación legal de ambas jóvenes.

"Tienen 22 años las personas que han sido intervenidas y que el día de hoy están con mandato de prisión preventiva por 18 meses", señaló.

En conclusión, las influencers Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban viajar al extranjero con sustancias ilícitas. Ambas jóvenes afrontan 18 meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía y la Policía Nacional buscan determinar la participación de otras personas y esclarecer el alcance de la presunta red criminal vinculada al caso.