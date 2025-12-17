Juan Ichazo confirma denuncia contra Johana Cubillas por violencia psicológica: "Ya acudimos a la Fiscalía"

Juan Ichazo volvió al centro mediático al revelar que su conflicto con Johana Cubillas pasó al ámbito legal. El argentino confirmó una denuncia por presunta violencia psicológica y negó una supuesta deuda por pensión, reavivando la polémica en 'Amor y Fuego'.

Denuncia por violencia psicológica y respuesta a acusaciones

El abogado de Juan Ichazo, Kevin Heyen, confirmó que su patrocinado interpuso una denuncia contra Johana Cubillas ante la Fiscalía por presunta violencia psicológica. El letrado explicó que esta acción legal se dio en el marco de un proceso más amplio vinculado a un reclamo por alimentos.

"Nosotros tenemos una contestación de una demanda por un proceso de alimentos. También hemos interpuesto una denuncia en la Fiscalía por violencia psicológica, por el mismo tema que ella consignó una denuncia el 2 de diciembre", señaló Heyen durante su intervención en "Amor y Fuego".

Además, precisó que, hasta el momento, Cubillas no ha presentado formalmente la demanda que anunció públicamente: "Escuché en una nota que el abogado dijo que recién la iba a interponer, pero aún no hay nada", agregó.

Ichazo también se defendió de una acusación delicada relacionada con la supuesta existencia de imágenes obscenas en un iPad que, según Cubillas, sería utilizado por sus hijos. El argentino negó de manera enfática esa versión y aseguró que el dispositivo es de su propiedad.

"Nadie me mandó ninguna foto, no hay ninguna otra foto ni nada desnuda de otra mujer, nada de eso, nada. Fotos obscenas... será una obscenidad lo que tengo ahí, pero mías", declaró. Luego precisó: "No, es mi iPad, ese. Lo compré yo con mi tarjeta de crédito, con mi cuenta, está mi iCloud. Tampoco le vas a dar un iPad a un chico de 4 o 3 años... cuando lo compré tenía 2 o 3 años, imagínate".

Niega deuda por manutención y habla del impacto del conflicto

Otro de los puntos más sensibles del enfrentamiento gira en torno a la manutención de los dos hijos que Ichazo tiene con Johana Cubillas. La hija del exfutbolista Teófilo 'Nene' Cubillas afirmó que el argentino mantiene varios meses de deuda y que ella ha asumido sola los gastos de los menores. Frente a ello, Ichazo negó categóricamente esa versión.

"Ella dice que le debo, pero lo puedo jurar por mis hijos que no. En junio deposité y en septiembre, cuando me fui a Argentina, le pedí que me esperara tres días porque me entraría plata, y ella salió a decir que mi mamá le tuvo que pagar en efectivo. Está todo registrado en video y conversaciones", sostuvo ante las cámaras de "Amor y Fuego".

El argentino también expresó su incomodidad por la exposición constante del conflicto y por los ataques dirigidos hacia su actual pareja, Macarena Vélez.

"Para mí todos los días son una incógnita. Es como un quilombo de la nada que de repente me explota un día viernes que estoy tranquilo con Macarena y de repente veo que ¡pum! Quilombo, porque no sé por qué, y vienen las cámaras... yo no entiendo qué pasa, la verdad. Yo no jo*** a nadie", afirmó visiblemente molesto.

Finalmente, Ichazo aseguró que sus hijos mantienen una buena relación con Macarena Vélez y que sienten un fuerte cariño por ella. Incluso señaló que los menores se enteraron de su relación por comentarios del entorno familiar materno, situación que, según él, también influyó en la tensión actual.

El conflicto entre Juan Ichazo y Johana Cubillas suma un nuevo capítulo al trasladarse al ámbito judicial, con una denuncia por violencia psicológica y acusaciones cruzadas por la manutención de sus hijos. El caso continúa generando atención mediática mientras se esperan acciones formales de ambas partes.