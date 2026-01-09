Pamela Franco y Christian Cueva casi terminan su relación por un problemita: "No tenía ganas"

La pareja Christian Cueva y Pamela Franco llevan más de un año de relación juntos pasando por varias pruebas en el camino. Al parecer, la cantante y el pelotero habrían tenido algunos problemas que casi terminan su noviazgo, pero que encontraron una solución.

¿Qué problema tuvieron Pamela Franco y Christian Cueva?

La doctora Correa Navarro especialista en Medicina Estética Regenerativa reveló que atendió a Pamela Franco y Christian Cueva. En el video publicado reveló que la pareja habría tenido algunos problemas que casi los llevan a terminar su relación amorosa. En ese sentido, menciona que para solucionar aquella dificultad, el pelotero se aplicó el pellet de testosterona y 'Nad+'.

"Cueva había disminuido su libido y ya no tenía ganas de tener intimidad. Así que nosotros le hemos recomendado el 'pellet' de testosterona más el 'pellet' de Nad+. Esto ayuda a mejor la energía, la concentración, la libido y además, también rejuvenece", expresó la doctora en el video.

El video se volvió viral de manera rápida causando muchos comentarios de varios usuarios que comentan sobre la información que dio la doctora sobre la pareja. Así mismo, Pamela Franco y Christian Cueva hacen caso omiso a las críticas afirmando que su relación sigue más fuerte que nunca.

Sobre la pareja

Anteriormente, Christian Cueva como Pamela Franco ya han recibido estos tratamientos de rejuvenecimiento y aumento de libido en el 2025. Ambos han promocionado esta técnica de la misma doctora para sentir más energía, aunque ahora revelaron que se realizaron debido a que tenían algunos problemas privados.

La pareja inició su relación amorosa en noviembre de 2024 en medio de muchas polémicas tras el fin de la relación del pelotero con Pamela López. Desde entonces, el 'Aladino' ha sido captado al lado de la cantante de cumbia grabando varios temas musicales con presentaciones en todo el Perú ganándose el cariño del público.

Su más reciente canción inédita es "El perro del hortelano", un tema escrito por el compositor Carlos Rincón que hasta el momento ha sumado miles de reproducciones. Este sencillo se ha convertido en el favorita del público y la pareja ha estado realizando algunas presentaciones juntos.

De esta manera, Christian Cueva reveló a la doctora Dora Correra que tenía algunos problemas muy personales con Pamela Franco y por ello, decidieron tomar medidas para solucionarlo como colocarse el Pellet de testosterona para poder tener energía, más concentración y el claro aumento del libido.