Melissa Loza comparte sensible mensaje a su madre tras su partida: "No es un adiós"

Hace unos días, la madre de Melissa y Tepha Loza falleció tras luchar contra el cáncer causando una profunda tristeza en su familia. Ahora, la chica reality decidió reaparecer en sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su mamá.

El emotivo mensaje a su madre

Melissa Loza anunció en el programa 'EEG' que su madre falleció el último fin de semana tras luchar contra el cáncer. Aunque no quiso publicar nada durante sus redes sociales porque aún le costaba asimilarlo, la chica reality decidió dedicarle una conmovedora dedicatoria.

"Aún me cuesta asimilar tu partida, poco a poco aprenderemos a convivir con tu ausencia, abrazando todo el amor que nos dejaste. Luchaste hasta el final, mi valiente, con una fortaleza admirable, estoy profundamente orgullosa de ti. Sembraste amor en cada persona que tocaste, supiste aconsejar, acompañar y dar tanto de ti", expresó.

Así mismo, la artista comenta que aún le cuesta asimilar su partida, pero que en medio de todo ese proceso, su madre les ha dejado una gran enseñanza. Además, señala que la extrañará mucho como las largas conversaciones que tenían juntas.

"Dejaste una enseñanza silenciosa pero poderosa: valorar lo que realmente importa. Extrañaré nuestras conversaciones largas camino al canal, esos momentos tan nuestros, tan simples y tan valiosos. Cada momento bonito que vivimos lo atesoraré por siempre y lo llevaré conmigo", declaró.

Su hija de Melissa Loza también se despide

Quien también compartió una dedicatoria a María Guadalupe Vigil, fue su nieta Flavia Ramos Loza, la hija mayor de Melissa. La joven compartió una fotografía donde se luce abrazando a su abuela y compartió un conmovedor mensaje señalando los hermosos recuerdos que siempre atesorará por todo el tiempo que vivieron juntas.

"Las palabras me quedan cortas para escribir todo lo que siento y todos los recuerdos tan hermosos que tengo, pero quería decirte gracias por todo el amor que me diste, por tu cariño tan grande, por la bondad enorme que tenías y por todos los recuerdos y momentos que vivimos juntas. Gracias por ser como eras. Fuiste una persona muy especial para mí y has dejado una marca muy grande en mi corazón", agregó.

De esta manera, Melissa Loza junto a su hija mayor han dedicado emotivos mensajes en sus redes sociales para despedirse de María Guadalupe Vigil, quien partió el último fin de semana tras una lucha contra el cáncer donde expresan lo mucho que la amaban y la extrañarán.