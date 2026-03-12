Darinka Ramírez gana juicio de pensión contra Jefferson Farfán en primera instancia ¿Cuánto recibirá?

Jefferson Farfán siempre ha estado en medio de la polémica por demandas de sus exparejas pidiendo una pensión justa para sus hijos. La más reciente fue de Darinka Ramírez, con quien tuvo a su menor hija. Ahora, el Poder Judicial ha dictado a favor de la influencer en primera instancia.

Darinka Ramírez gana juicio a Jefferson Farfán

Como se recuerda, Darinka Ramírez anunció en el 2025 que estaba solicitando de manera legal a Jefferson Farfán que la pensión de su hija aumente porque ingresará al nido y tendrá muchos más gastos.

Es así como ahora, el abogado de la influencer ha revelado que el Poder Judicial ha dictado una pensión anticipada a favor de Ramírez. Es así como se señaló que en primera instancia, el expelotero tendrá que abonar 7 mil soles para la última de sus hijas y deberá ser abonada en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de la madre.

Pide un monto mayor de pensión

Según ha revelado Wilmer Arica, este sería un monto a favor de Darinka Ramírez que la 'Foquita' deberá depositar mientras dure todo el proceso y que al final, podría darse un monto mayor o cerca a lo que se pidió.

"Como demanda de alimentos hemos solicitado una pensión de 14 mil soles a favor de la menor (...) Antes de ir a la demanda solicitamos una conciliación con la otra parte, y nunca asistieron a las dos fechas programadas", expresó el abogado de Darinka.

Es así como el abogado señala que antes de iniciar con la demanda, su patrocinada llamó a conciliación en dos ocasiones, pero ningún representante del futbolista se hizo presente y por ello, tomaron la decisión de continuar con el proceso y que Darinka contaría con los documentos para probar que cuánto es lo que gasta su pequeña mensualmente.

"Las realidades de cada familia son totalmente distintas hay pensión de alimentos de los mil soles hasta los 25 mil soles. Es en función a la realidad de cada familia. Los gastos de la menor son mayores a la pensión que estamos fijando de 14 mil soles y de los cuales mi patrocinada también se hace cargo", comenta el abogado.

De esta manera, el Poder Judicial ha dictado una pensión anticipado a favor de Darinka Ramírez con 7 mil soles mientras dure el proceso contra Jefferson Farfán. Según ha revelado su abogado, este monto terminaría siendo mayor y favorable para la niña al final de la demanda.