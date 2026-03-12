Rosángela Espinoza lanza indirecta a Flavia López tras beso con Patricio Parodi: "Pásame un matamoscas"

La polémica entre Rosángela Espinoza y Flavia López sigue generando comentarios en el mundo de la farándula. Todo comenzó luego del beso que Rosángela protagonizó con Patricio Parodi durante un reto de actuación en el reality "Esto es Guerra".
Desde entonces, en redes sociales muchos seguidores comenzaron a hablar de una supuesta rivalidad entre ambas. Ante los rumores, las dos modelos decidieron pronunciarse y dar su versión sobre lo ocurrido.
Flavia López asegura que no existe rivalidad
En una entrevista con "América Hoy", Flavia López fue consultada sobre su relación con Rosángela Espinoza. La modelo dejó claro que no tiene ningún problema con ella y que solo son compañeras de trabajo. Según explicó, no existe motivo para sentir celos o molestia.
"Yo no tengo nada contra ella porque no la conozco, porque no la conozco. Simplemente somos compañeras de trabajo y hasta ahí. No tengo ningún tipo de cólera hacia ella, ni envidia, ni nada", comentó.
Flavia también señaló que no ve ninguna competencia entre ambas dentro del canal. Cuando le preguntaron sobre su relación con Patricio Parodi, la modelo aseguró que todo está tranquilo.
"No tengo ningún tipo de cólera, ni de envidia hacia ella, ni tampoco veo algún tipo de competencia porque no habría por qué. Ni aquí en el canal somos competencia. (¿Con Patricio vamos a seguir viéndolos saliendo en grupos?). Sí, sí. (El chico está guapo) Todo bien. (¿Cómo te cambian los ojitos?) No, todo bien, todo tranquilo. (Yo veo corazoncitos ahí en el aire. Atrápalos, atrápalos) Jajaja", dijo.
Rosángela Espinoza responde con indirecta
En la entrevista con "América Hoy", Rosángela Espinoza decidió hablar sobre la polémica con Flavia López y respondió a los comentarios que han surgido desde el famoso beso con Patricio Parodi. La chica reality aseguró que no entiende por qué la señalan por una situación que no depende de ella.
"(¿Se sentarían a tomar un café?) ¿Por qué no?... Saluda a todas, menos a mí... Si ella considera que esa actitud está bien... (Dicen que está así desde el beso de actuación que tuviste con Patricio) Lo que se ve no se pregunta, obviamente. A mí me dijo pobrecita, sin conocerme, sin tener la culpa de que no la hayan oficializado y que la hayan negado a nivel nacional. Eso no es mi tema", afirmó.
Rosángela también dejó claro que no piensa pelear con nadie por un hombre. Además, contó que actualmente está concentrada en su vida y en sus proyectos.
"(Rosángela Espinoza jamás se pelearía por un hombre) Oye, hay tantos billones. (¿Cómo está tú? ¿En proyecto?) Sí, mira, estoy soltera, estoy tranquila, estoy full, brillando como siempre", comentó.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una frase que Rosángela dijo durante la conversación y que muchos interpretaron como una indirecta. La 'Chica Selfie' estuvo hablando de Flavia y soltó el curioso mensaje durante la entrevista. ¿Le quiso decir mosquita muerta?
"Y siempre va a haben personas así como: 'Pásame un matamoscas, por favor' Esas mosquitas no las soporto", expresó entre risas.
En conclusión, la historia entre Rosángela Espinoza, Flavia López y Patricio Parodi continúa generando conversación entre los seguidores del espectáculo. Aunque ambas aseguran que no existe rivalidad, las declaraciones y las indirectas han despertado la curiosidad del público. Por ahora, cada una sigue enfocada en su trabajo dentro del reality.