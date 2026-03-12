La escena musical peruana se prepara para uno de los shows más esperados del año. Este sábado 21 de marzo, el distrito de Lince se convertirá en el epicentro de la cumbia con el espectacular 'Versus de Gigantes de la Cumbia', un evento que promete hacer vibrar a todos los asistentes.

Choque de potencias musicales

Son del Duke y Armonía 10 de Walther Lozada protagonizarán un duelo musical que enfrentará a dos de las agrupaciones más influyentes del momento. Ambos elencos llegan con sus mejores repertorios y una energía renovada para demostrar quién domina el escenario en una noche que promete ser inolvidable para el público.

Son del Duke ha logrado posicionarse rápidamente en el gusto popular gracias a sus arreglos frescos y una delantera impecable. La agrupación destaca por su versatilidad y la conexión única que logra con el público en cada presentación en vivo.

Por otro lado, Armonía 10 de Walther Lozada representa la continuidad de un legado histórico en la cumbia peruana. La orquesta combina la experiencia y la tradición con nuevas voces que refrescan los clásicos que han hecho bailar a generaciones enteras. Verlos en escena es garantía de calidad musical y un espectáculo de primer nivel.

La cita es el próximo sábado 21 de marzo desde las 8 de la noche en la Discoteca Cocos, ubicada en la Av. Arequipa 1530, distrito de Lince. Las entradas ya están disponibles, adquiéralas aquí y asegura tu lugar antes de que se agoten para no perderte este gran evento.

¡Ya lo sabes!, Son del Duke y Armonía 10 de Walther Lozada se enfrentarán en un 'Versus de Gigantes de la Cumbia'. No dejes pasar la oportunidad de ver a estas dos agrupaciones en un mismo escenario, garantizando un espectáculo de primer nivel que hará vibrar a todos los presentes.