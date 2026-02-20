¡Sus mejores pasos! Zully sorprende al bailar "El Conejito" en concierto de Armonía 10 de Walther Lozada

Dentro de la cumbia peruana, Armonía 10 de Walther Lozada es una de las orquestas que recorren el país haciendo bailar a todo el público con sus éxitos. Ahora, en una de sus presentaciones se les unió la joven streamer Zully, quien bailó sorprendiendo a los presentes.

Zully junto a Armonía 10 de Walther Lozada

Por medio de las redes sociales de Armonía 10 de Walther Lozada, compartieron un video de uno de sus conciertos hace unos días. Se puede ver como invitaron a la joven Zully, una streamer que se viene abriendo paso en el mundo artístico y algunos medios.

La artista no dudó en sacar sus mejores pasos de baile mientras sonaba la canción "El baile del conejito", uno de los temas más sonados del grupo de cumbia. Sin duda, la joven resaltó por su energía y gran carisma.

El video se volvió viral en las redes sociales sumando miles de reproducciones en TikTok y varios comentarios de seguidores que expresaron su alegría al verla bailar con tanta energía un clásico de la cumbia peruana.

Enfrentan atentados

El grupo de cumbia es una de las orquestas que viene recorriendo todo el Perú para hacer bailar a sus miles de seguidores. Lamentablemente, en los últimos años vienen sufriendo atentados y amenazas de parte de extorsionadores, que han causado temor dentro de la música.

La madrugada del lunes 19 de enero, el bus de Armonía 10 de Walther Lozada fue impactado por un explosivo mientras se encontraba estacionado frente a la discoteca Monasterio, en la urbanización Los Jardines del Golf de Trujillo. La agrupación aclaró que no hubo heridos y que el atentado solo causó daños materiales.

"La orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales sin víctimas humanas ni heridos", indicaron en su comunicado.

El grupo lamentó los hechos violentos y denunció la creciente inseguridad que afecta al Perú. Además, hizo un llamado directo al Gobierno para frenar la delincuencia y proteger a ciudadanos y artistas.

De esta manera, Armonía 10 de Walther Lozada aún sigue firme para seguir llevando su música a sus seguidores recorriendo el Perú. En uno de sus conciertos, la streamer Zully sorprendió al subir al escenario tras ser llamada del público. La joven no dudó en demostrar su pasión por la cumbia y bailó el clásico tema del grupo.