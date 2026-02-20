Melcochita confirma divorcio de Monserrat Seminario tras más de 17 años:"No hay cariño como antes"

La relación entre Monserrat Seminario y el comediante Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, vuelve a los titulares. Aunque recientemente le ofreció disculpas públicas por acusarla de robo, ahora adoptó una postura distinta: confirmó que pondrá fin a su matrimonio tras más de 17 años y aseguró que la decisión es definitiva.

Melcochita anuncia divorcio y descarta reconciliación

En declaraciones al programa América Hoy, Pablo Villanueva confirmó que iniciará el proceso de divorcio de la madre de sus hijas. El artista explicó que la relación se desgastó y que el amor ya no existe entre ambos desde hace varios meses.

"Me voy a divorciar. No nos entendemos no más, no hay cariño como antes (¿Entonces ya no hay amor?) Amor ya no hay desde hace medio año", sentenció el cómico durante la entrevista.

Además, Villanueva remarcó que no dará marcha atrás y que incluso ya solicitó formalmente la separación. Según su versión, la convivencia se volvió complicada debido a constantes celos y cuestionamientos por parte de Seminario.

"(¿Estás muy desilusionado?) Por supuesto, me presionaba, me celaba que yo tenía con fulana o mengana, no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie", afirmó de manera enfática.

Pese a la ruptura, Melcochita aseguró que continuará asumiendo todas las responsabilidades económicas relacionadas con sus hijas. Sin embargo, dejó claro que no entregará dinero adicional a su aún esposa.

"De los gastos voy a pagar la casa, el colegio de las bebés y todo lo que se trate de mis hijas, la comida, no le va a faltar nada. Pero para ella no le voy a dar. Ella me dice que quiere irse a España con las bebés, no tengo problema, yo vendo el carro y de ahí que se vaya", agregó.

Susan Villanueva lanza graves acusaciones

En medio del conflicto, Susan Villanueva, hija del comediante, también intervino públicamente y arremetió contra Monserrat Seminario. La joven aseguró que su padre entregaba dinero para cubrir gastos familiares, pero que las obligaciones no se cumplían.

"Ella debía 7 meses del colegio, de las hijas, mi papá le ha pagado todo lo de mis hermanitas y lo de las hijas de ellas. Debía 3 meses del alquiler y ya mi papá está pagando, ella se llevaba toda la plata, pero no pagaba nada", declaró.

Las acusaciones aumentaron la tensión familiar y colocaron el conflicto en el centro del debate mediático. Hasta el momento, Seminario no ha respondido públicamente a estas nuevas afirmaciones.

La relación entre, "Melcochita", y Monserrat Seminario atraviesa su momento más crítico. Tras más de 17 años juntos, el comediante confirmó que se divorciará y descartó una reconciliación, aunque mantendrá el respaldo económico para sus hijas. Las declaraciones de su hija Susan suman un nuevo capítulo a la polémica.