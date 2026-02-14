Jefferson Farfán impacta a Melcochita con inesperado gesto: "Un fuerte abrazo, mi galáctico"

Jefferson Farfán impactó al enviarle un saludo especial a Melcochita, dejando al querido sonero totalmente sorprendido. El gesto llegó justo después del emotivo reencuentro del artista con sus hijas, en medio de días complicados y llenos de polémica.

Jefferson Farfán sorprende a Melcochita con emotivo saludo

Un momento lleno de emoción y sorpresa se vivió en televisión cuando Jefferson Farfán decidió enviarle un saludo especial a Melcochita. El querido artista no se lo esperaba y quedó impactado al escuchar el mensaje del exfutbolista, quien tuvo un gesto muy cariñoso en medio de la situación que viene atravesando el sonero.

Todo ocurrió en "América Hoy" en vivo, donde se mostró el video que la 'Foquita' grabó especialmente para Mecolchita. El saludo se dio luego del reciente reencuentro del cómico con sus hijas.

El detalle llamó mucho la atención porque fue gestionado por Xiomy Kanashiro, quien había prometido conseguir el mensaje. Finalmente, la sorpresa se hizo realidad y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

"Un saludo muy, pero muy especial para mi gran tío Melcochita, de parte de la Foquita Farfán. Tío, espero que esté muy bien, le deseo todo lo mejor. le mando un fuerte abrazo, mi galáctico. muchas fuerzas. chau, chau", señaló Jefferson Farfán en un video.

@ameg_pe 13.02.26 | Jefferson Farfán sorprende a Melcochita con emotivo saludo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Edson Dávila no dudó en resaltar que el saludo era una promesa cumplida. Además, destacaron el cariño con el que Farfán se dirigió al reconocido cómico y músico peruano, quien ha generado preocupación entre sus seguidores.

"Ahí está, lo prometido de deuda, de Jefferson Farfán, un saludo que Xiomy por supuesto prometió que iba a conseguir", señaló Edson Dávila en pleno programa, confirmando que el mensaje fue coordinado con anticipación.

La reacción de Melcochita y el contexto del reencuentro

Tras escuchar el saludo, Melcochita respondió con su estilo tranquilo, mientras el ambiente se llenaba de comentarios y risas en el estudio. El momento fue emotivo, pero también tuvo toques de humor que caracterizan al querido sonero.

"Wow, Farfán te ha mandado un saludo, fuerza te ha dicho, que eres un galáctico", le dijo Susan durante el programa. "Ah ya", respondió Melcochita, generando sonrisas entre los presentes por su reacción sencilla.

Este gesto llega luego de que se conociera que Melcochita viajó a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijas. Según se contó en televisión, el viaje fue organizado por su familia con la intención de acercarlo nuevamente a ellas tras un periodo complicado.

Incluso se explicó que, en un inicio, se pensó que el viaje era por presentaciones tras supuestamente haberse reconciliado con su esposa Monserrat tras un lío por dinero, pero en realidad fue parte de un plan familiar para lograr ese esperado reencuentro. Un amigo cercano de su hija lo acompañó durante el traslado y ayudó a que todo se concrete sin problemas.

Janet Barboza le pidió a Susan Ochoa, hija de Melcochita, la exclusiva sobre el reencuentro para "América Hoy". La conductora comentó que la colaboradora Xiomy Kanashiro se comprometía a conseguir el saludo del cómico para su pareja, Jefferson Farfán. Xiomy aceptó, Susan también dio el visto bueno y todo quedó coordinado.

En conclusión, el saludo de Jefferson Farfán no solo sorprendió en vivo, sino que también mostró un gesto de apoyo hacia Melcochita en un momento especial de su vida. El mensaje, corto pero emotivo, dejó claro el respeto y cariño que siente por el artista, y emocionó tanto al público como a los conductores del programa.