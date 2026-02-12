Monserrat Seminario se habría reconciliado con Melcochita, pero Susan Villanueva la contradice: "Se está separando"

La reconciliación entre Monserrat Seminario y 'Melcochita', los devolvió al centro de la atención pública. La pareja reapareció unida tras las acusaciones de presuntos maltratos y retención de dinero contra la piurana. Cuando parecía que la polémica se apagaba, Susan Villanueva, hija del cómico, rompió su silencio y dio otra versión sobre el viaje del artista a Estados Unidos.

La versión de Susan Villanueva contradice a Monserrat

Todo comenzó cuando Monserrat realizó un live en TikTok para anunciar que acompañaría a su esposo al aeropuerto. En la transmisión, la esposa del humorista se mostró sonriente y emocionada al contar que Melcochita partiría rumbo a Estados Unidos por motivos laborales.

"Me voy al aeropuerto a dejar a mi marido. Ahí está, ahí está, ahí está mi mi queridísimo esposo", expresó Monserrat mientras enfocaba al cómico, quien lucía serio y pensativo ante la cámara.

Según lo que dejó entrever en el en vivo, el viaje sería temporal y estaría vinculado a compromisos profesionales. La piurana se mostró optimista y confiada en que se trataba solo de una breve estadía fuera del país.

No obstante, Susan Villanueva contradijo esa versión en declaraciones para el programa 'América hoy'. La hija del artista aseguró que su padre no tendría intenciones de regresar al Perú y que su decisión respondería al deseo de alejarse definitivamente de los conflictos.

"Él está decidido a no volver. Él está ha decidido. No quiere más violencia", afirmó.

Incluso sostuvo que el viaje marcaría una separación definitiva. "Sí. Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene shows, pero él se está viniendo porque se está separando (o sea, prácticamente Se está escapando). Exactamente", señaló, dejando en claro que, según su postura, la reconciliación no sería más que una estrategia.

Susan también aseguró que Monserrat habría amenazado con retener o romper los documentos personales del cómico. "Ella lo tuvo amenazada que iba a romper los documentos, que no lo iba a dejar salir. Es más, ella piensa que no lo vamos a ver". Además, explicó que el destino final de su padre no sería Atlanta, como se habría mencionado inicialmente.

"Ella lo ha mandado a Atlanta y ella está tranquila porque él se va a Atlanta y piensa que nos vamos a ir, pero yo ya lo estoy esperando en Atlanta para traerlo a New Yersey", expresó.

Un plan previo para salir del país

Durante una videollamada con 'América hoy', Susan amplió detalles sobre lo ocurrido antes del viaje. Según indicó, la aparente tranquilidad que hoy muestra no responde a felicidad, sino a alivio.

"Claro, mi cara no es de felicidad, es de tranquilidad, porque al fin mi papá está a salvo. Eh, todo eso fue planeado por nosotros porque ella no le quería dar los documentos a él", sostuvo.

La hija del humorista afirmó que la salida fue coordinada entre los hijos mayores del artista. "Esto fue este algo planeado. Es más, cuando él se fue y nos contó a nosotros los hijos mayores que la mujer le pegaba (...) Él ya no quería saber absolutamente nada. Ella puso sus condiciones para que él recupere los documentos".

Entre esas condiciones, según relató, figuraba que Melcochita debía regresar al hogar y desmentir públicamente las acusaciones.

"Una de las condiciones fue que él tenía que regresar a casa y desmentir todo. La segunda condición fue que él tenía que no venir a Nueva York, Nueva Jersey, que es donde vivimos nosotros, que él tenía que estar lo más lejos posible y no venir acá y lo aceptó", explicó.

La reconciliación entre Monserrat Seminario y Melcochita, que parecía traer calma tras semanas de polémica, ahora suma nuevas versiones que reavivan la controversia. Mientras su esposa habla de un viaje laboral temporal, la hija del cómico asegura que él se fue definitivamente para proteger su tranquilidad.