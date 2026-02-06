Hija de Melcochita lo defiende y lanza grave acusación contra Monserrat Seminario: "Está siendo chantajeado"

La polémica que rodea a la familia del cómico Pablo Villanueva Branda, conocido como Melcochita, sigue sumando nuevos episodios. El conflicto entre su hija Susan Villanueva y Monserrat Seminario volvió al centro de la atención mediática luego de que la joven rompiera su silencio en televisión y revelara hechos que, asegura, permanecieron ocultos durante años.

Susan Villanueva expone presuntos abusos económicos y control

Durante una entrevista con el programa América Hoy, Susan Villanueva se refirió sin rodeos a la relación que su padre mantuvo durante 17 años con Monserrat Seminario. Según relató, Melcochita no solo habría sostenido a su entonces pareja, sino también a toda su familia, una situación que hoy le genera profunda indignación debido a la avanzada edad del artista.

"Todo se fue a la familia de ella, a los padres, porque el papá no trabaja hace más de 20 años. Todos los hijos que ellos tienen son vagos, incluyendo la mujer. Sostenía a toda la familia de Monserrat", afirmó la hija del cómico.

Susan también aseguró que Monserrat Seminario mantiene en su poder documentos personales clave de Melcochita, como su pasaporte y residencia, lo que según indicó le impediría viajar al extranjero para reencontrarse con sus hijos. Esta situación habría generado gran preocupación en la familia del artista.

"Ella le tiene retenidos los documentos, su residencia, su pasaporte, ella no se los quiere dar, sino ya estuviera acá. Cuando uno ve día a día que maltratan a personas, se queda en shock y ahora si es tu propio padre, es tu propia sangre. Un hombre que ha dado todo por sus hijos, obvio que a mí me chocó feo, nos pusimos mal, nos pusimos a llorar porque él ya no está para eso, él está para estar tranquilo", expresó visiblemente afectada.

Acusaciones de chantaje y un entorno de presunta violencia

En otro momento de la entrevista, Susan Villanueva fue aún más contundente al señalar que su padre estaría siendo víctima de chantajes emocionales tras su separación. Según su versión, Monserrat Seminario utilizaría a las hijas que tuvo con el humorista para presionarlo emocionalmente, haciéndolas llamar llorando de manera constante.

"Yo sé al 100% que está siendo chantajeado, todos los días usa las hijas diciéndole que llamen a su padre llorando. Con ella no hablo porque no tengo su número, yo cuando llamo hablo directamente con él", sostuvo.

Asimismo, la hija de Melcochita dejó entrever que el cómico viviría en un entorno marcado por la violencia doméstica y la dependencia emocional, producto de una relación prolongada que, a su juicio, dejó de basarse en el amor para convertirse en una costumbre difícil de romper.

"Cuando una persona está en violencia doméstica se vuelve dependiente, está en una relación tóxica que es muy difícil de salir. A su edad ya no es amor, es costumbre, es difícil salir. Ella ha salido en varias ocasiones que él ya no tiene nada y que está harta", señaló.

Las declaraciones de Susan Villanueva reavivaron el debate sobre la situación personal de Melcochita y su relación de casi dos décadas con Monserrat Seminario. En medio de reacciones divididas, el caso expone una compleja trama familiar, mientras ni el cómico ni su expareja se han pronunciado oficialmente.