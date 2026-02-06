Paula Arias aprueba romance de Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez: "Ojalá pueda formar una familia"

Yahaira Plasencia ha dejado ver su felicidad con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo', confirmando los rumores sobre su vida sentimental. La cantante se muestra segura en esta nueva etapa, lo que motivó que Paula Arias, amiga cercana y líder de Son Tentación, comentara públicamente al respecto.

Paula Arias celebra la felicidad de Yahaira

En declaraciones para el programa "América Hoy", Paula Arias destacó la alegría que observa en su amiga y aseguró que esta relación parece llenar un espacio importante en su vida. La salsera señaló que Yahaira estaría pensando en formar una familia y que Luis Fernando podría ser la persona indicada para ella.

"(He escuchado a Yaha que ella está con deseos quizás de formar una familia, de casarse). Sí, me gustaría verla así. Ella tiene poca paciencia, pero sé que una familia le haría muy feliz y con la persona indicada, obviamente, que la cuide y la proteja", expresó Arias, resaltando el bienestar que ve en Yahaira.

Asimismo, la líder de Son Tentación aseguró que Luis Fernando, conocido también como 'Don Diablo', es un caballero atento y dedicado, lo que fortalece la confianza en la relación.

"Si ella está feliz, bienvenido sea, él es un caballero. Lo conozco, es una bonita amistad. Es muy inteligente también. Entonces yo la veo muy bien, muy feliz, muy protegida, y él está 24/7. Hoy por hoy ya no se ve eso, es poco común encontrar a un caballero así, y a Dios gracias ella lo encontró", añadió.

¿Planes de boda en el horizonte?

Los rumores sobre un posible compromiso surgieron tras la entrega de un anillo de oro a Yahaira, lo que llevó a los periodistas a preguntarle a Paula Arias sobre la posibilidad de boda. La cantante se mostró entusiasmada y reafirmó que lo más importante es que su amiga esté feliz y segura.

"(¿La vez enamorada a Yahaira?) La veo feliz que es lo más importante, yo sé cómo está, yo sé cómo se siente, en una etapa que se podría decir se siente protegida", dijo Arias. Respecto al anillo, añadió: "¿Ya hay boda ya? (¿Ese anillo es de compromiso o de promesa?) Si en algún momento se da la oportunidad, a ojos cerrados estoy yo. Ojalá que en algún momento pueda formar una familia, tener hijos y que sean felices y que coman perdices".

La declaración de Paula Arias confirma que Yahaira Plasencia vive un momento de estabilidad emocional y sentimental, respaldada por el cariño y protección de Luis Fernando. La cantante proyecta planes a futuro, incluida la posibilidad de matrimonio y familia, mientras disfruta del apoyo de su entorno.