Buscar

Paula Arias sobre comentarios de Pamela López contra Luis Fernando Rodríguez: "Él la apoyó en su momento"

La líder de Son Tentación defendió a Luis Fernando Rodríguez tras las advertencias de la exesposa de Christian Cueva y aseguró que pensó que había una relación cordial entre ambos.

Paula Arias responde a advertencia de Pamela López sobre 'El Diablo' y aclara vínculo con Yahaira Plasencia. (Composición: La Karibeña)
09/12/2025

La reciente advertencia de Pamela López hacia Yahaira Plasencia desató un fuerte debate en la farándula. La exesposa de Christian Cueva alertó públicamente sobre Luis Fernando Rodríguez, 'El Diablo', asegurando que se alejó de él por notar "muchas cosas turbias". Sus palabras generaron rápidas reacciones, incluida la de Paula Arias, amiga de la salsera, quien salió a dar su versión.

Paula Arias responde a comentarios de Pamela López

Durante su participación en el programa "América Hoy", Paula Arias fue consultada sobre las afirmaciones de Pamela López respecto a Luis Fernando Rodríguez, quien actualmente mantiene una buena relación con el entorno de Yahaira. La líder de Son Tentación aseguró que las declaraciones la sorprendieron, pues tenía entendido que la historia entre ellos había terminado en buenos términos.

"Bueno, yo tengo entendido —porque Luis Fernando también es mi amistad— que entre ellos dos las cosas terminaron siempre muy bien. Muy cordiales. Ella le agradeció mucho a él por tanto apoyo, tanta ayuda que él le brindó en su momento y que siempre va a desearle lo mejor", comentó.

Las conductoras del programa insinuaron que ese "apoyo" podría haber sido monetario, una versión que Paula evitó confirmar. Sin embargo, indicó que, hasta donde sabía, Pamela y Luis Fernando habían quedado en buenos términos.

"Me imagino que en lo general, porque ella también estuvo en un momento complicado. Yo me quedé hasta el momento que ellos habían quedado muy bien", precisó Arias, dejando claro que desconocía cualquier conflicto posterior.

Paula opina sobre Yahaira y Luis Fernando

Paula también enfrentó preguntas sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a Yahaira Plasencia con Luis Fernando Rodríguez. La salsera no dio una respuesta directa, pero sí dejó entrever que ambos se encuentran en un buen momento.

"Siempre para ahí con nosotros, comparte. Yo siempre he dicho: con tal que los dos estén felices y no le hagan daño a nadie, bienvenido sea. Pero ellos tienen que contestar esas preguntas", expresó.

Además, la cantante negó tajantemente la versión de Janet Barboza, quien sugirió que ella presentó a Yahaira con Luis Fernando. Paula aclaró que esa conexión ocurrió por otra vía.

"No, fue Peter. No, no. Yo conocí a Luis Fernando por Yahaira. Peter Fajardo fue quien los presentó a ellos dos", detalló Arias, dejando sin piso las especulaciones sobre su participación en el acercamiento entre ambos.

Las declaraciones de Pamela López siguen generando repercusiones y abren un nuevo capítulo mediático. Paula Arias defendió a su amigo, afirmó que Pamela y Luis Fernando terminaron "muy bien" y pidió que cualquier aclaración la hagan los propios involucrados.

