¿En familia? Yahaira Plasencia celebró el cumpleaños de su papá acompañada de Luis Fernando Rodríguez

Yahaira Plasencia vuelve a ocupar el centro de la atención mediática después de que nuevas imágenes reavivaran los rumores sobre una posible relación con Luis Fernando Rodríguez, conocido como Don Diablo. Aunque la salsera continúa sin confirmar ni negar el romance, su reciente cercanía al empresario y su presencia en el cumpleaños de su padre han intensificado las especulaciones en redes y programas de espectáculos.

Luis Fernando comparte celebración con la familia Plasencia

Las cámaras de 'Amor y Fuego' captaron por primera vez a Luis Fernando Rodríguez participando en un evento íntimo de la familia Plasencia. El empresario asistió al cumpleaños de don Javier, padre de Yahaira, una celebración que se realizó en el departamento donde vive la artista junto a sus familiares.

Según las imágenes, el ambiente estuvo lleno de música, baile y camaradería. Luis Fernando se integró con naturalidad al grupo, conversando con varios asistentes y mostrando una actitud atenta y amable. En un momento captado por las cámaras, se le vio dialogando con don Javier mientras compartían unas cervezas, gesto que llamó la atención por evidenciar confianza y aceptación dentro del entorno familiar.

A pesar de ello, Yahaira y Luis Fernando no se mostraron juntos durante la reunión, pues cada uno permaneció con su propio grupo. La salsera, en cambio, compartió varios momentos cariñosos con su padre, protagonista del festejo. La distancia entre los presuntos enamorados aumentó la curiosidad de los asistentes, quienes se preguntan si prefieren llevar su relación en privado.

¿Yahaira Plasencia oficializará a Luis Fernando?

Yahaira Plasencia está más feliz que nunca. La salsera no se esconde y volvió a hablar sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez, conocido en redes como Don Diablo. Aunque hace poco Pamela López lanzó una advertencia pública sobre él, la cantante no se deja intimidar y asegura que está tranquila y disfrutando el momento.

Durante una entrevista para "América Hoy", la "Patrona" habló sin rodeos sobre el joven que le ha robado más de una sonrisa. Lejos de evadir las preguntas, Yahaira destacó lo bien que piensa de Luis Fernando y pidió que no se le dé más vueltas al tema.

"Luis Fernando es una bella persona, es muy buena gente y creo que ahí me quedo, no quiero hablar más", expresó la intérprete de "Y le dije no" con una sonrisa que lo decía todo.

La reportera fue directa y le preguntó lo que todos querían saber: ¿cuándo oficializará su relación? Yahaira, fiel a su estilo, respondió con una frase que dejó a todos pensando.

"(Tú has dicho que estás en un proceso de conocer a Luis Fernando, que están saliendo, ¿pero qué falta para que tú lo oficialices?) Yo no creo en las oficializaciones. Cuando algo se ve, ya ni se pregunta", dijo.

03.12.25 | Yahaira Plasencia responde si va a oficializar a Luis Fernando.

Los rumores sobre una relación entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez continúan tomando fuerza. La presencia del empresario en una celebración familiar y las declaraciones recientes de la cantante alimentan la idea de que ambos atraviesan una etapa especial.