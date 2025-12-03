Yahaira cuenta que tiene un vínculo cercano con la hija de Jefferson Farfán: "Hay un cariño de siempre"

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia terminaron su relación amorosa hace varios años, pero parece que la salsera aún mantiene un vínculo con un familiar de su expareja. Es así como la artista señaló su relación con la hija mayor de la 'Foquita'.

Yahaira Plasencia sobre la hija de Farfán

En una entrevista, Yahaira Plasencia fue consultada por los reporteros 'Amor y Fuego' si mantiene alguna conexión con los familiares de su expareja Jefferson Farfán. La 'Patrona' reveló que se ha cruzado en varias ocasiones con la hija mayor del expelotero.

¿Cómo va tu relación con la familia de Jefferson? Ahí dejaste de frecuentar, de comunicarte o todavía continúa", le pregunta el reportero, y Plasencia responde: "Con Mailaén hay un cariño de siempre, y cada vez que me la encuentro o nos vemos en algún lado, en una disco, siempre nos saludamos, hay mucho respeto y mucho cariño".

Además, la joven salsera también fue consultada por si mantiene algún tipo de contacto con su exsuegra Doña Charo, pero la salsera negó rotundamente seguir en comunicación con la madre de la 'Foquita'. Señala que siempre les deseará lo mejor, pero mantiene su distancia.

"No tengo ningún tipo de contacto con la señora. Hay que ser realistas, esa relación terminó hace mucho tiempo. Obviamente que les vaya bien, siempre hay un respeto, pero de ahí no hay nada", expresó ante el medio de televisión.

Sobre su relación amorosa

Como se recuerda, Yahaira Plasencia tuvo una relación amorosa con el pelotero Jefferson Farfán hace muchos años atrás, pero que el público no olvida. Cuando se hablaba de rumores, la 'Foquita' sorprendió al bailar al canción 'El totó' cuando anotó un gol en la selección peruana confirmando así su romance.

La pareja estuvo envuelta de muchas cámaras en cada salida y eran perseguidos en cada ocasión, y finalmente, la pareja se terminó distanciándose. Aunque, luego se volvieron a dar una oportunidad y la peruana viajó a Rusia para visitarlo, pero la pandemia hizo que convivieran ocho meses juntos. Cuando por fin regresó la 'Patrona' revelaron que terminaron otra vez y de manera definitiva.

De esta manera, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminaron su relación hace varios años y se dejaron de hablar de manera definitiva. Aunque, la salsera aún mantiene un vínculo muy cercano con la hija mayor del expelotero, Mailaén, revelando que cada vez que se encuentran comparten con mucho respeto y cariño mutuo.