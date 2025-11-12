¡Con gol de Alex Valera! Perú empató 1-1 con Rusia en amistoso internacional en San Petersburgo

La selección peruana volvió a la acción este miércoles 12 de noviembre con un nuevo amistoso internacional ante Rusia, en el marco de la fecha FIFA 2025. El encuentro se disputó en el imponente Gazprom Arena de San Petersburgo y terminó igualado 1-1, en un partido que dejó más lucha que brillo, pero que permitió al equipo dirigido por Manuel Barreto seguir sumando minutos de experiencia.

Un duelo parejo con emociones en ambas áreas

Desde los primeros minutos, ambos conjuntos mostraron intensidad y buscaron imponer su estilo. Rusia tuvo el control de la pelota durante gran parte del primer tiempo, generando varias llegadas que obligaron a Pedro Gallese a intervenir con reflejos rápidos. Sin embargo, un error del propio arquero nacional terminó costándole caro a la 'Blanquirroja'.

A los 18 minutos, Aleksandr Golovin aprovechó una mala salida del portero peruano para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de los locales. El tanto desató la algarabía en las tribunas del estadio, mientras que Perú trataba de recomponerse ante un rival que no bajaba la presión.

Ya en el complemento, Manuel Barreto decidió mover el banco para darle mayor movilidad al ataque. Kenji Cabrera ingresó en lugar de Martín Távara, buscando generar mayor conexión entre el mediocampo y la delantera. Más tarde, el técnico realizó tres variantes adicionales: Alex Valera, Yordy Reyna y Kevin Quevedo ingresaron por Adrián Ugarriza, César Inga y Maxloren Castro.

Aunque Rusia siguió dominando las acciones y tuvo las oportunidades más claras para ampliar la ventaja, el esfuerzo peruano encontró recompensa en los minutos finales. A los 82', Alex Valera sacó un potente remate desde fuera del área que el portero ruso no pudo contener, decretando el 1-1 definitivo.

𝗚𝗼𝗹𝗮𝘇𝗼 𝘆 𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿, 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿 🔥🇵🇪



Alex Valera anota el 1-1 para #LaBicolor ante Rusia 🇷🇺 #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/JDJk7pOAIy — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 12, 2025

Próximo desafío: el Clásico del Pacífico ante Chile

Tras este empate, Perú continuará su gira por territorio ruso y se alista para disputar su último amistoso del año frente a Chile. El duelo, que será una nueva edición del 'Clásico del Pacífico', se jugará el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, a partir de las 12:00 p. m. (hora peruana) y 2:00 p. m. (hora chilena).

Este encuentro marcará el cierre de la temporada 2025 para la selección nacional, que buscará cerrar con una victoria su etapa de preparación. En su último enfrentamiento, la Roja venció por 2-1, en lo que fue el debut de Barreto como técnico interino.

Dónde ver Perú vs Chile

Los partidos de 'La Bicolor' pueden verse en señal abierta a través de América TV y ATV, mientras que Movistar Deportes transmitirá los encuentros por cable. Asimismo, los hinchas podrán seguir las incidencias en vivo desde la plataforma digital América tvGO.

Con este empate frente a Rusia, la selección nacional sumó un resultado positivo en su proceso de renovación, aunque con varios aspectos por mejorar. Barreto destacó el esfuerzo del grupo y confía en que su equipo mostrará una mejor versión ante Chile, en un clásico que servirá como termómetro para evaluar el cierre de su ciclo al frente de la Bicolor.