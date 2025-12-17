RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Universitario anunció su 'Noche Crema 2026': fecha, hora, lugar y venta de entradas

Universitario no se duerme en sus laureles y ya está planificando lo que será el 2026 con el objetivo de llegar lejos en la Libertadores y conseguir el tetracampeonato.

17/12/2025

La temporada 2026 comienza a armarse en el vigente campeón Universitario de Deportes y uno de los eventos más esperados por la hinchada crema ya tiene fecha, rival y escenario confirmados. 

Se trata de la 'Noche Crema 2026', tradicional presentación del plantel que marcará el primer gran reencuentro del equipo con su afición y el inicio simbólico de un nuevo año cargado de expectativas.

A través de un comunicado oficial, Universitario informó que la 'Noche Crema 2026' se realizará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate, descartando así cualquier posibilidad de reprogramación pese a la coincidencia con otros eventos deportivos en el calendario (duelo de Alianza Lima). 

De esta manera, el coloso crema volverá a vestirse de gala para presentar al equipo que afrontará los desafíos de lograr el tetracampeonato en la Liga 1 y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

Universitario enfrentará a la Universidad de Chile en la 'Noche Crema 2026'

El rival elegido para esta edición será Universidad de Chile, club histórico del fútbol sudamericano y con experiencia internacional. La presencia del conjunto chileno supone una exigente prueba para el cuadro merengue, que comenzará a mostrar su propuesta futbolística ante un adversario de jerarquía.

Este encuentro también servirá como una primera evaluación del nuevo comando técnico de Universitario. Aunque el club aún no lo ha oficializado, todo indica que el proyecto deportivo para el 2026 estará encabezado por Javier Rabanal.

Universidad de Chile llegará a Lima luego de una campaña aceptable en su país, tras finalizar cuarto en la liga chilena y alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, lo que lo convierte en un rival que exigirá máxima intensidad desde el inicio del partido.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para la 'Noche Crema 2026'?

En cuanto a las entradas vía Ticketmaster, Universitario anunció que los precios van desde S/ 50 en tribuna popular, S/ 150 en oriente, S/ 180 en lateral y hasta S/ 250 en occidente central. La venta preferencial para socios cremas y adherentes se inició este miércoles 17, mientras que la venta general se habilitará el jueves 18.

El partido entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile está programado para el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 8:00 p. m., en el Estadio Monumental, en lo que será el primer partido del año en casa para el cuadro merengue y una de las citas más esperadas por la hinchada crema que espera grandes cosas de su club.

