¡ALIANZA YA TIENE DT!

¡Oficial! Alianza Lima presentó a Pablo Guede como su flamante técnico para el 2026

Pablo Guede se convirtió este viernes en el nuevo entrenador de Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores.

12/12/2025

Lo que se venía diciendo en las últimas horas finalmente se hizo oficial y es que el argentino Pablo Guede estampó su firma por Alianza Lima y será su entrenador por toda la temporada 2026, teniendo así su primera experiencia en el fútbol peruano.

Mediante sus redes sociales oficiales, el cuadro 'blanquiazul' presentó por todo lo alto al estratega argentino con el objetivo de salir campeón en la Liga 1 y mejorar lo hecho este año en la Copa Libertadores, donde lograron superar las fases previas.

Alianza Lima hizo oficial la llegada de Pablo Guede

"El experimentado entrenador argentino, con vasta experiencia como DT en torneos competitivos como los de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España, es ampliamente conocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico; una filosofía que encaja a la perfección con la tradición y la exigencia de nuestra hinchada", fue lo que explicó en su comunicado el club 'victoriano'.

Además, se agregó lo siguiente: "Pablo Guede y su comando técnico asumirán con compromiso el objetivo de guiar a nuestra institución a la gloria deportiva en el 2026, temporada en la que cumpliremos 125 años de vida institucional".

De esta manera, Alianza Lima ya tiene nuevo técnico tras la partida de Néstor Gorosito al no poder haber logrado que el elenco 'blanquiazul' acceda a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Pablo Guede, el reemplazante de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Como se recuerda, los 'victorianos' habían empatado 1-1 con Sporting Cristal por la ida de los playoffs en el Estadio Nacional, pero en la vuelta, que se jugó en Matute, los 'celestes' terminaron empatando 3-3 en los minutos finales y llevándose la clasificación a la siguiente etapa en la vía de los penales.

Por ello, y con muchas críticas hacia el comando técnico y jugadores, la dirigencia 'grone' llegó a un acuerdo para dar por culmino el contrato con el técnico 'Pipo' Gorosito, a quien meses atrás se le renovó por un año más luego de haber estado cerca de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde quedaron eliminados en cuartos de final por la Universidad de Chile.

En resumen, Pablo Guede, técnico argentino con amplio recorrido en distintos clubes del mundo y que estuvo dirigiendo al Puebla en el fútbol mexicano, vendrá al Perú para dirigir nada menos que a Alianza Lima, uno de los tres grandes clubes del fútbol nacional. 

