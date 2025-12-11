Pol Deportes sigue haciendo historia: narró en quechua un gol de Champions League

Sin duda que en el Perú hay talento. Cliver Huaman, el pequeño adolescente que no deja de ser tendencia en redes sociales tras haber saltado a la fama luego del título conseguido por Flamengo en el Monumental de Ate, vuelve a ser noticia.

Esta vez Pol Deportes, como se hace llamar el adolescente, sorprendió a todos los espectadores al narrar nada menos que en quechua un gol del Atlético de Madrid en el duelo que sostuvo contra el PSV Eindhoven.

Pol Deportes narró gol del Atlético de Madrid en quechua

Por si fuera poco, no se trató de un duelo amistoso ni nada por el estilo, sino de un partido válido por la fase de grupos de la Champions League, el torneo de clubes más importante del 'Viejo continente'.

Además, Pol Deportes lo hizo desde una cabina de la famosa emisora española radio Marca. Por ello, los experimentados periodistas ibéricos se quedaron atónitos al escuchar la narración del joven peruano.

Frases como "eres un fenómeno" o "madre mía" no se hicieron esperar. Incluso, los rostros de los comentaristas lo decían todo al ver cómo el pequeño Cliver se expresa con mucho talento y naturalidad la lengua ancestral andina.

Sin duda que Pol Deportes está viviendo un momento único en su vida. A sus tan solo 15 años ya ha aparecido en varios programas de televisión y de streaming, donde miles han podido conocer su lucha por llegar a ser un gran periodista deportivo en el Perú.

Pol Deportes narrando en quechua

Como se recuerda, Cliver Huamán alcanzó el reconocimiento nacional e internacional al transmitir desde un cerro y con celular en mano la final de la Copa Libertadores 2025 que se jugó en el Estadio Monumental.

Pol Deportes cumplió sueño de estar en el Estadio del Real Madrid

El joven Cliver Huamán también aprovechó su estadía en la capital española para ir y conocer uno de los escenarios deportivos de mayor relevancia mundial: el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Antes de que inicie el encuentro por Champions League, Pol Deportes fue entrevistado por Marca y agradeció los enormes gestos de apoyo y cariño por parte del público español y también compatriotas.

En resumen, Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, está viviendo un sueño al ser invitado en varios lugares e incluso viajar a Europa para conocer sitios históricos del deporte rey y también dejar su huella narrando un partido de Champions League en quechua.