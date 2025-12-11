RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡ES TENDENCIA!

Pol Deportes sigue haciendo historia: narró en quechua un gol de Champions League

Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, sigue dando la hora y esta vez desde España tras narrar el Atlético de Madrid v. PSV Eindhoven.

Pol Deportes narró en quechua gol del Atlético de Madrid
Pol Deportes narró en quechua gol del Atlético de Madrid (diario Marca)
Redacción Karibeña Por Redacción Karibeña |
11/12/2025

Sin duda que en el Perú hay talento. Cliver Huaman, el pequeño adolescente que no deja de ser tendencia en redes sociales tras haber saltado a la fama luego del título conseguido por Flamengo en el Monumental de Ate, vuelve a ser noticia.

Esta vez Pol Deportes, como se hace llamar el adolescente, sorprendió a todos los espectadores al narrar nada menos que en quechua un gol del Atlético de Madrid en el duelo que sostuvo contra el PSV Eindhoven.

Pol Deportes narró gol del Atlético de Madrid en quechua

Por si fuera poco, no se trató de un duelo amistoso ni nada por el estilo, sino de un partido válido por la fase de grupos de la Champions League, el torneo de clubes más importante del 'Viejo continente'.

Además, Pol Deportes lo hizo desde una cabina de la famosa emisora española radio Marca. Por ello, los experimentados periodistas ibéricos se quedaron atónitos al escuchar la narración del joven peruano.

Frases como "eres un fenómeno" o "madre mía" no se hicieron esperar. Incluso, los rostros de los comentaristas lo decían todo al ver cómo el pequeño Cliver se expresa con mucho talento y naturalidad la lengua ancestral andina.

Alianza Lima oficializó la salida de Hérnan Barcos con emotivo video: "Tu nombre ya quedó escrito"
Lee también

Alianza Lima oficializó la salida de Hérnan Barcos con emotivo video: "Tu nombre ya quedó escrito"

Sin duda que Pol Deportes está viviendo un momento único en su vida. A sus tan solo 15 años ya ha aparecido en varios programas de televisión y de streaming, donde miles han podido conocer su lucha por llegar a ser un gran periodista deportivo en el Perú.

Pol Deportes narrando en quechua
Pol Deportes narrando en quechua

Como se recuerda, Cliver Huamán alcanzó el reconocimiento nacional e internacional al transmitir desde un cerro y con celular en mano la final de la Copa Libertadores 2025 que se jugó en el Estadio Monumental.

Pol Deportes cumple su sueño de narrar Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League
Lee también

Pol Deportes cumple su sueño de narrar Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

Pol Deportes cumplió sueño de estar en el Estadio del Real Madrid

El joven Cliver Huamán también aprovechó su estadía en la capital española para ir y conocer uno de los escenarios deportivos de mayor relevancia mundial: el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Antes de que inicie el encuentro por Champions League, Pol Deportes fue entrevistado por Marca y agradeció los enormes gestos de apoyo y cariño por parte del público español y también compatriotas.

En resumen, Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, está viviendo un sueño al ser invitado en varios lugares e incluso viajar a Europa para conocer sitios históricos del deporte rey y también dejar su huella narrando un partido de Champions League en quechua.

Christian Cueva aclara que su tour con Pamela Franco es temporal y confiesa: "Quiero regresar a la selección"
Lee también

Christian Cueva aclara que su tour con Pamela Franco es temporal y confiesa: "Quiero regresar a la selección"

Temas relacionados Champions League Cliver Huamán Fútbol Pol Deportes Quechua

Siga leyendo

Lo Más leído

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Francisca Aronsson deja en shock a fans al aparecer 'embarazada' en redes: "Ha sido un verdadero reto"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

últimas noticias
Karibeña