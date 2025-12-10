Pol Deportes cumple su sueño de narrar Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

El talento peruano vuelve a destacar en el extranjero. Pol Deportes, narrador de 15 años, relató el duelo entre Real Madrid y Manchester City este miércoles 10 de diciembre en el Santiago Bernabéu, por la sexta fecha de la UEFA Champions League. La noticia causó entusiasmo en Perú, ya que el adolescente será parte de la transmisión de Radio Marca, una de las emisoras deportivas más importantes de España.

Pol Deportes estuvo en el Real Madrid vs. Manchester City

Pol será el encargado de transmitir uno de los partidos más importantes de la jornada, donde los equipos de Xabi Alonso y Pep Guardiola buscan afianzarse en la liguilla. Su viaje a España fue posible gracias al programa Arriba Mi Gente, que le permitió cumplir el sueño de narrar la Champions League desde un medio internacional.

Su llegada también generó un fuerte impacto entre los profesionales españoles. Ayer, su compatriota Cliver Huamán narró parte del duelo entre PSV y Atlético de Madrid para la misma emisora, dejando sorprendidos a los periodistas de Radio Marca. Los elogios no tardaron en aparecer, destacando su preparación, claridad y seguridad al momento de relatar.

En medio de la expectativa por el duelo en Madrid, Santi Lesmes reveló una noticia que elevó aún más el entusiasmo alrededor de Pol. Según contó, uno de los canales que maneja los derechos oficiales de la previa de la Champions lo habría invitado a unirse al equipo a ras de campo, donde tendría contacto directo con Thierry Henry, figura principal de esas transmisiones.

"Me acaban de informar que la cadena que tiene los derechos oficiales, con Thierry Henry a la cabeza, quiere tenerlo en exclusiva en la previa, a ras del campo de juego", señaló Lesmes.

Por su parte, Cliver Huamán también se pronunció sobre esta experiencia y dedicó su logro a su madre, enviando un mensaje que emocionó a miles de espectadores:

"Lo hice por mi mamita, que siempre me ha enseñado a hablar quechua y solo habla quechua también. Para la gente que no puede hablar castellano, dedicado para ellos. Me represento con toda la gente indígena de Andahuaylas y quechuahablante", expresó con orgullo.

POL DEPORTES NARRÓ PARTIDO EN QUECHUA EN HONOR A SU MAMÁ

Manchester City sorprende a Pol Deportes con un reconocimiento especial

Las experiencias memorables no terminaron para Pol. En la antesala del Real Madrid vs. Manchester City, el club inglés tuvo un gesto que emocionó al joven narrador. Los citizens enviaron emisarios para entregarle una camiseta oficial como reconocimiento a su talento y al trabajo que viene realizando en España.

Durante la transmisión de Arriba Mi Gente, el equipo de producción confirmó que el adolescente también será entrevistado por el canal oficial del club inglés, lo que marca otro hito en su corta pero prometedora carrera. La sorpresa llenó de alegría a Pol, quien no ocultó su emoción ante las cámaras.

La experiencia de Pol Deportes en España demuestra cómo la perseverancia y el talento pueden abrir puertas inesperadas. El joven narrador no solo cumplirá su sueño de relatar un partido de Champions League, sino que también recibió elogios, reconocimientos y oportunidades únicas junto a figuras del fútbol mundial.