Inter Miami confirma su llegada a Lima con Lionel Messi para enfrentar a Alianza Lima en Matute

El Inter Miami, equipo de Lionel Messi, confirmó su presencia en el estadio Matute, donde enfrentará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El duelo se jugará el sábado 24 de enero, como parte de la gira internacional del club estadounidense llamada Champions Tour 2026.

La esperada Noche Blanquiazul de Alianza Lima tendría un brillo internacional este 2026. El Inter Miami confirmó su presencia en el Estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute, con Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul como parte de su gira Champions Tour 2026.

Por primera vez, el conjunto norteamericano, actual campeón de la Major League Soccer (MLS), pisará Matute para jugar ante el club íntimo. El partido promete regalar una noche histórica a los hinchas peruanos.

"El Inter Miami CF anunció los tres primeros partidos de su calendario de pretemporada 2026, preparándose para una emocionante séptima temporada. Los actuales campeones de la Copa MLS jugarán tres partidos por Sudamérica, visitando Perú, Colombia y Ecuador para dar inicio a la pretemporada", señaló el comunicado oficial del club.

Our champions are back 🏆

South America ✈️ here we go!

The #ChampionsTour begins.



↬ https://t.co/JAw03qpjDk

El equipo que dirige Gerardo 'Tata' Martino iniciará su gira en Lima, para luego viajar a Bogotá y Guayaquil. En la lista de convocados figuran Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, además de varios futbolistas argentinos como Tomás Avilés, Marcelo Weigandt y Tadeo Allende.

"Nuestros campeones están de vuelta. Sudamérica, ahí vamos. El Tour de los Campeones empieza", se lee en la publicación en X de Inter Miami. Por su parte el club blanquiazul colocó: "Lima lista. Nos vemos en casa. La historia se juega en La Victoria".

𝐋𝐢𝐦𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲. ✈️🌎



Nos vemos en casa💙.



https://t.co/25AuLZm9Ay

Una revancha especial

Esta será la segunda visita de Inter Miami al Perú. En 2025, el conjunto estadounidense ya había enfrentado a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, en un partido que terminó empatado y se definió por penales a favor de los visitantes.

Ahora, el reto será en Matute, ante un Alianza que promete un espectáculo de primer nivel para su hinchada. La presencia de Messi y Suárez ha generado gran expectativa, y los fanáticos ya sueñan con verlos frente a figuras nacionales como Paolo Guerrero.

A pesar de la emoción, la organización de la Noche Blanquiazul se encuentra en evaluación. El Ministerio del Interior (Mininter) pidió reconsiderar la fecha debido a que ese mismo día Universitario realizará su "Noche Crema".

El Mininter explicó que su posición busca garantizar la seguridad de los asistentes y el orden público, señalando que "el otorgamiento de las garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando siempre la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos".

Frente a esto, Alianza Lima reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas. El club también recordó que su solicitud fue la única registrada oficialmente para esa fecha, lo que le da prioridad administrativa, por lo que esperan no tener inconvenientes.

"Hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación y garantías de orden público en los plazos establecidos por ley", indicó el club íntimo en un comunicado.

En conclusión, la llegada de Lionel Messi a Lima ha causado furor en los hinchas. Si se confirma el duelo, sería la primera vez que el astro argentino pisa el estadio de Alianza Lima, un hecho histórico para el fútbol peruano. Todo apunta a que el partido en el 2026 será uno de las más recordados de la historia blanquiazul.