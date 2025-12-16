RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡PARTIDAZO!

Alianza Lima recibirá al Inter Miami de Messi en Matute: fecha, hora, canales de transmisión y cómo comprar entradas

Alianza Lima enfrentará en la 'Noche Blanquiazul 2026' nada menos que al Inter Miami del argentino Lionel Messi. Conoce todos los detalles.

Alianza Lima jugará contra inter Miami en la 'Noche Blanquiazul 2026'
16/12/2025

Alianza Lima confirmó de manera oficial que Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi, será el rival internacional de la 'Noche Blanquiazul 2026', evento que se realizará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) el sábado 24 de enero.

Mediante sus canales oficiales, el club 'blanquiazul' anunció el encuentro con un mensaje que generó gran expectativa entre sus hinchas: "¡Una noche histórica! Sí, es real, la mejor noche de presentación". De esta manera, el conjunto 'victoriano' confirmó la presencia del elenco estadounidense, que llegará a Lima por segunda vez, esta vez con todas sus figuras.

Cabe recordar que Inter Miami ya visitó el Perú anteriormente para disputar un partido amistoso frente a Universitario de Deportes. En esta oportunidad, la misma empresa promotora que gestionó aquel encuentro fue la encargada de concretar este nuevo enfrentamiento internacional, que promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del verano 2026.

Alianza Lima recibirá al Inter Miami en Matute
Alianza Lima recibirá al Inter Miami en Matute

De cara a la 'Noche Blanquiazul 2026', Alianza Lima presentará a su plantel renovado, que incluye la llegada del entrenador argentino Pablo Guede, quien asumirá el mando del equipo tras la salida de Néstor Gorosito. El estratega buscará conducir al club victoriano hacia el título nacional, objetivo que se le ha negado en las últimas tres temporadas.

Asimismo, el cuadro 'victoriano' contará con nuevas incorporaciones, entre las que destacan Jairo Vélez, procedente de Universitario de Deportes, y Luis Ramos, quien fue el último goleador del América de Cali en el fútbol colombiano.

¿Cuándo y a qué hora será el Alianza Lima vs. Inter Miami?

El esperado encuentro se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. La hora pactada es 8:00 p.m.

¿Qué canales transmitirán el Alianza Lima vs. Inter Miami?

El duelo entre Alianza Lima e Inter Miami de Estados Unidos será transmitido mediante el canal Latina, medio que tiene los derechos para dicho encuentro.

¿Cómo comprar entradas para el esperado duelo entre Alianza Lima vs. inter Miami?

Por el momento, Alianza Lima no ha confirmado los precios de las entradas para este amistoso internacional. Sin embargo, se espera que en los próximos días el club victoriano brinde información oficial sobre la venta.

En resumen, el cuadro 'blanquiazul' enfrentará el 24 de enero de 2026 al Inter Miami de Lionel Messi, esperando quedarse con el triunfo para empezar con pie derecho la temporada en la que jugarán fase previa de Libertadores y Liga 1 con nuevo DT.

