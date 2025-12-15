Cusco FC y Universitario: Los montos que ganaron tras clasificarse a fase de grupos de la Libertadores 2026

Cusco FC ha tenido un 2025 de ensueño. Si bien no lograron conseguir el título nacional, el premio consuelo alcanzado dejó más que conforme a sus hinchas y dirigentes: jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Resulta que los dirigidos por Rondelli lograron darle vuelta a la serie al vencer 2-0 a Sporting Cristal en el Garcilaso de la Vega. De esta manera, los 'celestes' deberán jugar la fase previa al igual que Alianza Lima.

Por ello, luego del pitazo final, los jugadores y comando técnico celebraron por todo lo alto este gran logro para la institución, ya que bajo su nuevo nombre disputarán por primera vez el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Monto económico que recibieron tras meterse a fase de grupos

Al respecto, muchos fanáticos se han preguntado cuánto es el monto que ha ganado Cusco FC por esta clasificación histórica y de la cual también goza Universitario de Deportes, por haberse coronado como el actual tricampeón del fútbol peruano.

En primer lugar, Cusco FC se embolsó 400 mil dólares como premio por ser subcampeón del balompié nacional, dinero otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a través de la Liga de Fútbol Profesional. Este monto fue menor al entregado a Universitario, que se llevó 600 mil dólares al coronarse campeón de la Liga 1 2025.

Cusco FC disputará la fase de grupos de la Libertadores 2026

Universitario y Cusco FC también se ganaron 3 millones de dólares

Asimismo, el elenco cusqueño se hizo acreedor de 3 millones de dólares, también entregados por la CONMEBOL, por sus tres partidos de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Eso, además, sin contar con los ingresos por taquilla en cada uno de estos compromisos y los 330 mil dólares por cada duelo que ganen en esta instancia de la competición.

El mismo panorama sucede con Universitario, club que también ha tenido este importante ingreso económico que será vital para reforzar el plantel y apuntar a llegar más lejos en la próxima edición de la Copa Libertadores.

En resumen, Cusco FC y Universitario de Deportes recibieron 400 mil y 600 mil dólares, respectivamente, por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 Además, se agregaron nada menos que 3 millones más por los tres partidos de local que disputarán en sus respectivas ciudades en la edición del próximo año.