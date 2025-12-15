Pol Deportes no deja de sorprender: lanzará fundación para ayudar a niños a cumplir sus sueños

Tras el gran respaldo y cariño recibido en las últimas semanas, Pol Deportes, personaje que ha ganado notoriedad en redes sociales por su carisma y pasión por el fútbol, anunció un nuevo e importante proyecto social.

En su reciente regreso al Perú luego de varios días de travesía por España, el joven narrador deportivo Cliver Huamán reveló que viene trabajando en la creación de una fundación solidaria con la que buscará apoyar a niños de escasos recursos para que puedan cumplir sus sueños.

Durante su participación en el programa 'Arriba mi gente', el adolescente de 15 años, natural de Andahuaylas, explicó que esta iniciativa nace como una forma de retribuir el apoyo que ha recibido del público desde que su historia se volvió viral.

"Hay muchos niños en el Perú y en todo el mundo que, así como yo, tienen sueños. Aún me quedan muchos por cumplir", expresó Cliver Huamán, destacando que su experiencia personal lo motivó.

Fundación 'Pol Deportes Sueños': un proyecto con impacto social

En ese sentido, el joven anunció oficialmente la creación de la fundación 'Pol Deportes Sueños', una organización que tendrá como objetivo principal brindar oportunidades a menores que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar su talento, especialmente en el ámbito deportivo y comunicacional.

"Con ayuda de mi hermano y de todas las empresas que se quieran unir para cumplir sueños de niños que no tienen esa posibilidad, el nuevo proyecto será la fundación 'Pol Deportes Sueños'", señaló Cliver Huamán, resaltando que este esfuerzo será posible gracias al trabajo conjunto con aliados estratégicos y marcas interesadas en el desarrollo social.

Pol Deportes cumplirá otro sueño: tener su propia fundación

Pol Deportes y su mensaje a los jóvenes como él: perseverancia y constancia

Al ser consultado sobre las recomendaciones que daría a otros jóvenes que desean seguir sus pasos, el creador de contenido fue enfático en resaltar la importancia de la perseverancia. "Que sigan perseverando y busquen las oportunidades. La idea de subirme al cerro en el Estadio Monumental no la tenía pensada, surgió en ese momento", declaró en entrevista con Latina.

Actualmente, Pol Deportes supera los dos millones de seguidores en TikTok, plataforma que se ha convertido en su principal canal de difusión. Gracias a su crecimiento sostenido, Cliver Huamán ya ha realizado colaboraciones con reconocidas marcas y figuras del fútbol peruano, entre ellas el exseleccionado nacional Juan Manuel 'Loco' Vargas.

Asimismo, durante su estadía en España, el joven fue invitado a participar en algunos espacios de Radio Marca, una de las emisoras deportivas más importantes de ese país. De acuerdo con su hermano, tiene proyectado viajar nuevamente a España para estudiar periodismo deportivo una vez que concluya sus estudios escolares.