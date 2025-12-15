RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡CRACK!

Pol Deportes no deja de sorprender: lanzará fundación para ayudar a niños a cumplir sus sueños

Pol Deportes sorprendió a todos al señalar que ya está trabajando en su nuevo proyecto dedicado a aquellos jóvenes que buscan cumplir sueños y metas.

Pol Deportes lanzará su propia fundación
Pol Deportes lanzará su propia fundación (Redes sociales)
15/12/2025

Tras el gran respaldo y cariño recibido en las últimas semanas, Pol Deportes, personaje que ha ganado notoriedad en redes sociales por su carisma y pasión por el fútbol, anunció un nuevo e importante proyecto social.

 En su reciente regreso al Perú luego de varios días de travesía por España, el joven narrador deportivo Cliver Huamán reveló que viene trabajando en la creación de una fundación solidaria con la que buscará apoyar a niños de escasos recursos para que puedan cumplir sus sueños.

Durante su participación en el programa 'Arriba mi gente', el adolescente de 15 años, natural de Andahuaylas, explicó que esta iniciativa nace como una forma de retribuir el apoyo que ha recibido del público desde que su historia se volvió viral. 

"Hay muchos niños en el Perú y en todo el mundo que, así como yo, tienen sueños. Aún me quedan muchos por cumplir", expresó Cliver Huamán, destacando que su experiencia personal lo motivó.

Fundación 'Pol Deportes Sueños': un proyecto con impacto social

En ese sentido, el joven anunció oficialmente la creación de la fundación 'Pol Deportes Sueños', una organización que tendrá como objetivo principal brindar oportunidades a menores que no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar su talento, especialmente en el ámbito deportivo y comunicacional.

Cusco FC venció 2-0 Sporting Cristal y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Lee también

Cusco FC venció 2-0 Sporting Cristal y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

"Con ayuda de mi hermano y de todas las empresas que se quieran unir para cumplir sueños de niños que no tienen esa posibilidad, el nuevo proyecto será la fundación 'Pol Deportes Sueños'", señaló Cliver Huamán, resaltando que este esfuerzo será posible gracias al trabajo conjunto con aliados estratégicos y marcas interesadas en el desarrollo social.

Pol Deportes cumplirá otro sueño: tener su propia fundación
Pol Deportes cumplirá otro sueño: tener su propia fundación

Pol Deportes y su mensaje a los jóvenes como él: perseverancia y constancia

Al ser consultado sobre las recomendaciones que daría a otros jóvenes que desean seguir sus pasos, el creador de contenido fue enfático en resaltar la importancia de la perseverancia. "Que sigan perseverando y busquen las oportunidades. La idea de subirme al cerro en el Estadio Monumental no la tenía pensada, surgió en ese momento", declaró en entrevista con Latina.

Pol Deportes sigue haciendo historia: narró en quechua un gol de la Champions League
Lee también

Pol Deportes sigue haciendo historia: narró en quechua un gol de la Champions League

Actualmente, Pol Deportes supera los dos millones de seguidores en TikTok, plataforma que se ha convertido en su principal canal de difusión. Gracias a su crecimiento sostenido, Cliver Huamán ya ha realizado colaboraciones con reconocidas marcas y figuras del fútbol peruano, entre ellas el exseleccionado nacional Juan Manuel 'Loco' Vargas.

Asimismo, durante su estadía en España, el joven fue invitado a participar en algunos espacios de Radio Marca, una de las emisoras deportivas más importantes de ese país. De acuerdo con su hermano, tiene proyectado viajar nuevamente a España para estudiar periodismo deportivo una vez que concluya sus estudios escolares.

Temas relacionados Arriba mi gente Cliver Huamán Deportes fundación Pol Deportes

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Johana Cubillas revela que pedirá el divorcio por adulterio a Juan Ichazo: "Estaba con Macarena desde febrero"

últimas noticias
Karibeña