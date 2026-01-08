Yiddá Eslava viajó con sus hijos a Argentina para que compartan con la familia de Julián Zucchi

Desde que se separaron, Yiddá Eslava y Julián Zucchi han tenido varios conflictos por sus dos menores hijos. Ahora, parece que los artistas han dejado los problemas atrás y la actriz llevó a sus pequeños a compartir con la familia del padre.

Llevó a sus hijos para que compartan con la familia de Zucchi

Por medio de sus redes sociales, Yiddá Eslava mostró que se encontraba con sus hijos en Argentina. Tras la pregunta de una seguidora, la joven peruana afirmó que como la abuelita no podía viajar al Perú, decidió llevar a sus pequeños para que puedan compartir en familia durante las vacaciones.

"Estamos en Argentina porque mis hijos han venido a visitar a la abuelita, su abuelita no pudo viajar así que han venido a visitar a la abuelita y sus tías de parte de papá", expresó la actriz por medio de sus redes sociales.

Al parecer, todos los problemas habrían quedado atrás entre ambos padres que tratan de llevarse bien por el bien de sus pequeños. Dejando también atrás la acusación de Natalia Otero, que acusó a la peruana de no dejar ver a Julián Zuchhi a sus niños, pero fue desmentido.

Yiddá Eslava, nota en América Espectáculos pic.twitter.com/lsvxZ7S3ta — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 9, 2026

Yiddá Eslava sobre acusaciones de Otero

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", la actriz peruana respondió directamente a las acusaciones de Natalia Otero, calificándolas como difamatorias y alejadas de la verdad. Sin embargo, indicó que no tomará acciones legales en su contra, pues no desea alimentar más la controversia.

"Uno para ser vocera tiene que asegurarse de las cosas. Ella ha salido a decir muchas cosas, pero si yo quisiera podría ponerle una demanda por difamación. No lo haré porque es madre y no soy de la misma calaña. Cumplo con aclarar y tengo las pruebas", declaró Yiddá en entrevista con América Hoy.

Además, Yiddá desmintió los rumores que indicaban que habría aprovechado el conflicto con su expareja para promocionar su película. Según explicó, el régimen de visitas reducido fue una medida solicitada por el propio Julián Zucchi, debido a un proceso legal aún vigente.

De esta manera, la actriz Yiddá Eslava parece mantener una buena relación con el padre de sus hijos, tanto así que decidió llevar a sus pequeños hasta Argentina para que puedan visitar a la familia paterna y compartir. Al parecer, han dejado todos los problemas atrás y estarían encaminados a tener una buena relación como padres de dos niños.