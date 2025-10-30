Natalia Otero acusa a Yiddá Eslava de impedir que Julián Zucchi vea a sus hijos: "No se le deja ser padre"

En los últimos meses, la separación entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava ha generado diversas controversias mediáticas, especialmente por los conflictos en torno a la tenencia y el tiempo que el actor argentino pasa con sus hijos. Sin embargo, una nueva polémica se suma a esta historia luego de que Natalia Otero, mejor amiga de Zucchi, saliera públicamente a defenderlo y acusara a la actriz peruana de impedirle ejercer su rol de padre.

Natalia Otero arremete contra Yiddá Eslava

A través de un video en sus redes sociales, Natalia Otero, conocida como la 'Payasita', criticó duramente a Yiddá Eslava por las supuestas restricciones que tendría Julián Zucchi para ver a sus pequeños. Según contó, el argentino solo puede compartir dos horas semanales con sus hijos, bajo supervisión y en presencia de la actriz y las niñeras.

"A Julián no se le deja ser padre y a esos hijos se les quitó el padre. Esto es lo complicado, que Julián solo ve a los nenes dos horas a la semana en la casa de ella, en presencia de ella y de las niñeras, con cinco cámaras alrededor. Julián es padre dos horas a la semana, no se le permite sacar a los nenes. Tiene muchas denuncias, procesos abiertos, por eso no puede verlos más que eso", declaró Otero.

La artista argentina también lamentó que su amigo esté atravesando un momento complicado en lo personal y profesional. "Julián se quedó sin trabajo, sin hijos. Viene lidiando en silencio...", expresó. Además, aseguró que Zucchi enfrenta varias denuncias, entre ellas seis penales, pero que todas serían infundadas.

"Está acusado de violador, feminicida, golpeador... Yo te puedo asegurar y todos los que conocemos a Yiddá, el carácter que tiene, sabemos que no se quedaría callada si eso fuera verdad. ¿Te la imaginás recibiendo una cachetada y sin defenderse? No, eso no va con ella", agregó la 'Payasita'.

Otero finalizó su mensaje destacando que Julián no busca conflictos ni desprestigiar a la madre de sus hijos: "Lo único que quiere es ver a sus hijos, ser un padre presente. Va todas las semanas al Centro de Lima a preguntar cuándo podrá verlos más seguido".

@rkt696 Natalia Otero acusa Yidda de no dejar ver a sus a Julián Zucchi ♬ sonido original - rkt696

Yiddá Eslava responde con firmeza

Tras las declaraciones de Natalia Otero, Yiddá Eslava decidió responder. La actriz calificó los comentarios de la amiga de Zucchi como difamatorios, pero aseguró que no tomará acciones legales en su contra.

"Uno para ser vocera tiene que asegurarse de las cosas. Ella ha salido a decir muchas cosas, pero si yo quisiera podría ponerle una demanda por difamación. No lo haré porque es madre y no soy de la misma calaña. Cumplo con aclarar y tengo las pruebas", declaró Yiddá en entrevista con América Hoy.

Además, desmintió las versiones que indicaban que estaba utilizando esta situación para promocionar su película. También explicó que la restricción sobre las visitas fue una medida solicitada por el propio Julián Zucchi.

"Quiero que se deje de decir que he utilizado este tema para promocionar mi película. Si Julián ve a sus hijos tres horas a la semana es porque él mismo pidió esa medida cautelar para poder verlos", aclaró.

@rkt696 Yidda responde acusaciones de Natalia Otero sobre visitas de Julián a sus hijos ♬ sonido original - rkt696

El conflicto entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi continúa generando titulares y opiniones divididas. Mientras Natalia Otero insiste en que su amigo es víctima de una injusticia, Yiddá se mantiene firme en su versión y asegura que solo busca proteger el bienestar de sus hijos.