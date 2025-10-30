Magaly Solier reaparece tras semanas de su hospitalización y fue homenajeada en Universidad de Huanta

La reconocida actriz ayacuchana Magaly Solier volvió a ser vista públicamente tras semanas de incertidumbre sobre su estado de salud. Su reaparición se dio en Huanta, su ciudad natal, durante un emotivo homenaje organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), evento que marcó su retorno a la vida pública luego de haber sido hospitalizada en septiembre pasado.

Magaly Solier reaparece y recibe homenaje en su tierra natal

La protagonista de 'La teta asustada y Madeinusa' fue recibida con afecto por autoridades universitarias, estudiantes y vecinos de la comunidad. En la ceremonia participaron la rectora Hilda Maribel Huayhua Mamani, la vicerrectora académica Roxani Keewong Zapata y un grupo de jóvenes de la carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental.

Durante la actividad, Solier fue homenajeada por su contribución al desarrollo cultural y su constante apoyo a la UNAH desde sus primeros años de funcionamiento. La actriz se mostró sonriente, saludando a los asistentes y recorriendo los pabellones del campus mientras recibía aplausos y muestras de cariño.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a una Magaly Solier visiblemente recuperada, con buen ánimo y agradecida por el respaldo que ha recibido de su comunidad. Su regreso fue celebrado no solo por los huantinos, sino también por colegas del medio artístico que siguieron de cerca su evolución tras su hospitalización.

La presencia de Solier en este acto tuvo un valor simbólico importante: fue vista como una señal de recuperación y fortaleza, tras un periodo complicado en el que su salud generó preocupación a nivel nacional.

¿Por qué estuvo internada Magaly Solier?

Como se recuerda, Magaly Solier fue hospitalizada el 24 de septiembre en el Hospital de Huanta luego de sufrir un cuadro de intoxicación, hecho que generó gran preocupación en la opinión pública. Según informó el jefe de Seguridad Ciudadana de Huanta, Manuel Valdivia, la actriz fue hallada en su chacra, tendida en el suelo y con signos de convulsión.

El personal médico confirmó que la artista permaneció bajo observación durante varios días y evolucionó favorablemente, aunque no se detallaron las causas ni el tipo de sustancia que provocó su malestar, por respeto a su privacidad.

El caso despertó una ola de solidaridad entre colegas y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Artistas, cineastas y ciudadanos destacaron la importancia de Solier como una figura que reivindica la identidad andina y la diversidad cultural del país.

La reaparición pública de Magaly Solier en Huanta no solo simboliza su recuperación, sino también el cariño y admiración que su pueblo siente por ella. A través de su ejemplo, la actriz demuestra una vez más su fortaleza y conexión con sus raíces, reafirmando su compromiso con la cultura andina y su comunidad.