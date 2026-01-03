RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, sábado 3 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar arranca el año sin sobresaltos en el mercado peruano manteniendo una tendencia estable en los primeros días de enero, en medio de un movimiento político actual.

Precio del DÓLAR HOY, sábado 3 de enero
Precio del DÓLAR HOY, sábado 3 de enero (Composición Karibeña)
03/01/2026

El mercado peruano arranca el nuevo año sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable en los primeros días de enero, una tendencia que ya se venía observando desde el cierre de diciembre y que ofrece previsibilidad a ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 3 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.746 solespara la compra y 3.759 soles para la venta, confirmando la continuidad del rango visto en las jornadas previas.

Este escenario no sorprende al mercado. En los últimos días de diciembre y el inicio de enero, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, moviéndose apenas algunos centavos, sin marcar una tendencia clara al alza ni a la baja.

Durante el cierre del año pasado, el dólar se mantuvo prácticamente estable en jornadas consecutivas. Incluso en fechas festivas y feriados, el precio no presentó cambios bruscos, reforzando la sensación de calma en el mercado.

En los primeros días del 2026, el comportamiento ha sido similar. Los ajustes han sido leves y se han mantenido dentro de márgenes muy estrechos, lo que evidencia un equilibrio en el mercado cambiario local.

En el ámbito internacional, el dólar peruano se mantiene estable tras el ataque de Estados Unidos a Caracas donde lograron la captura de Nicolás Maduro, siendo sacado de Venezuela y donde será juzgado en el extranjero por su régimen chavista. 

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 3 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a lo que tienes.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras plataformas confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado.

En resumen, el dólar en Perú inicia este sábado 3 de enero con una tendencia estable. La moneda estadunidense mantiene la calma en el mercado cambiario y ofreciendo un escenario de previsibilidad en el arranque del nuevo año, en medio de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

