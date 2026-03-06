Gobierno activa teletrabajo y educación remota ante emergencia por crisis de gas natural

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció nuevas disposiciones para Lima Metropolitana y Callao con el objetivo de asegurar el abastecimiento de gas natural a más de dos millones de hogares, así como mantener operativos los servicios considerados esenciales durante el periodo de contingencia.

¡Todos se van a teletrabajo y clases virtuales!

Dentro de las acciones adoptadas, el Ejecutivo estableció la implementación del teletrabajo en el sector público en ambas jurisdicciones. Asimismo, se determinó que las clases en todos los niveles educativos se desarrollen de manera remota durante una semana.

Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, tras la reunión del consejo. Durante la conferencia de prensa, la premier explicó que las medidas adoptadas tienen como objetivo garantizar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a millones de usuarios que dependen del gas natural en su vida diaria.

"Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao , durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo. Se promoverá también el delante de vacaciones en las industrias afectadas", fue lo que indicó la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Respecto al sector educación, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que se aplicará la modalidad de clases remotas en colegios, institutos y universidades privadas durante el periodo establecido por el Ejecutivo.

"Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios institutos y universidades privadas", indicó.

¿El sector privado también adoptará esta medida?

El Gobierno también informó que la medida no se limitará únicamente al sector público. En ese sentido, se impulsará que las empresas del sector privado adopten el teletrabajo durante el mismo periodo, con el fin de reducir la movilidad y contribuir a la gestión de la contingencia energética.

Según lo señalado por el Ejecutivo, esta recomendación busca que más centros laborales se sumen a las acciones preventivas mientras se restablece con normalidad el suministro de gas natural, priorizando así la continuidad de los servicios y la seguridad de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Óscar Cáceres, explicó que esta medida comenzará a implementarse a partir de la próxima semana.

"Debido a la contingencia energética y al tiempo previsto para reparar el daño ocasionado, hemos considerado que lo más sensato es promover el teletrabajo a partir de la próxima semana", agregó al respecto.

