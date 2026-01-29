Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

El grupo Corazón Serrano se ha convertido en uno de los sonados de la cumbia peruana siendo dirigido por los hermanos Guerrero Neira. Por medio de sus redes, Edwin Guerrero reveló cuánto es que paga a sus integrantes por cada show que realizan.

¿Cuánto paga Corazón Serrano a sus integrantes?

Corazón Serrano se ha convertido en uno de los grupos de cumbia que cuenta con una trayectoria impecable. La agrupación recorre todo el Perú realizando varias presentaciones y también, ha tenido giras a nivel internacional.

Actualmente, Edwin Guerrero se ha convertido en uno de los dueños que comparte con sus seguidores a través de transmisiones en vivo en las redes sociales. Es así como le consultaron sobre el sueldo de sus integrantes y reveló cuánto es lo que ganan sus músicos, donde terminó sorprendiendo por la fuerte suma que estarían recibiendo al mes.

"850 soles por evento, ¿Cuántos eventos sacamos? 25, más regalías, más gratificación de 28 de julio, Navidad. Más extras que a veces se paga cuando grabamos, 300 por salir a bailar en el escenario", expresó el músico y director de la orquesta de cumbia.

Yrma defiende a críticas de Edwin Guerrero

En entrevista con Más Espectáculos, Yrma Guerrero respondió a los comentarios de su hermano Edwin, quien sugirió que las integrantes de Corazón Serrano estaban "algo flojas" en algunas presentaciones. La cantante aclaró que el aparente bajo rendimiento se debe al desgaste físico propio del intenso ritmo de trabajo de la orquesta.

"Lo que pasa es que a veces, y me uno en el grupo, venimos de otros trabajos anteriormente o tenemos ensayos y estamos un poco cansadas, agotadas, quieran o no los tacos también nos cansan", señaló Yrma Guerrero, dejando en claro que no se trata de falta de compromiso, sino de exigencias acumuladas entre viajes, conciertos y ensayos.

Durante la entrevista, las integrantes bromearon sobre dejar los tacos en las presentaciones, aunque admitieron que las haría verse muy pequeñas en el escenario. Más allá del humor, destacaron que siempre buscan dar lo mejor al público y que el cansancio no afecta sus shows.

De esta manera, Corazón Serrano viene realizando varios show al mes y ahora, Edwin Guerrero ha revelado la suma de dinero que paga a sus integrantes por cada concierto. Sin duda, al sacar sus cuentas reveló que sus músicos tendrían una muy buena paga por sus servicios, además de otros bonos extras.