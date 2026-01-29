Xiomy Kanashiro revela si Jefferson Farfán le propuso tener un programa en su canal: "No le veo nada de malo"

Jefferson Farfán se encuentra más enamorado que nunca de Xiomy Kanashiro y la pareja está a punto de cumplir un año de relación romántica. Ahora, el pelotero tiene su propio canal de YouTube y la bailarina revela si su pareja le propuso tener su propio programa.

¿Xiomy Kanashiro tendrá programa en canal de Farfán?

La joven Xiomy Kanashiro acaba de celebrar su cumpleaños con Jefferson Farfán durante un viaje y tras su regreso, ya está nuevamente en el Perú para seguir trabajando. Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la bailarina fue consultada sobre tener su propio programa en el canal de YouTube 'Satélite+'.

Aunque en un inicio la artista señaló que cada uno tiene sus propios proyectos personales, afirma que si en algún momento su pareja le propone formar parte de su canal, ella no vería nada de malo en aceptarlo.

"Él en sus cosas y yo en mis cosas, cada uno en su trabajo (...) Yo hago mis cosas por mí misma. Él (Jefferson) está enfocado en sus cosas, La Casa de la Comedia ha hecho un podcast como de cumbia... pero no le veo nada de malo trabajar para él si es que en algún me dice 'amor, aquí', pero creo que ahorita estamos súper bien, cada uno en sus cosas", expresó.

Jefferson Farfán ayuda a vender ropa

Durante la noche del 28 de enero, Xiomy Kanashiro realizaba una transmisión en vivo para mostrar las nuevas prendas de su tienda virtual Kanomy Store. Todo iba con normalidad hasta que, de pronto, Jefferson Farfán apareció frente a la cámara y se sumó al live, provocando sorpresa entre los usuarios.

El exseleccionado nacional no dudó en ponerse en modo vendedor y ayudar a Xiomy a mostrar faldas, vestidos y otras prendas, demostrando una faceta mucho más cercana y divertida. Su presencia generó un inmediato aumento de espectadores y convirtió el momento en viral.

El apoyo de Jefferson fue muy comentado por los seguidores, quienes resaltaron el compañerismo dentro de la pareja. Muchos destacaron la naturalidad del momento y la cercanía que transmitieron durante el live.

De esta manera, Jefferson Farfán se encuentra apoyando a Xiomy Kanashiro en sus propios emprendimientos. Al parecer, cada uno realiza sus proyectos de manera independiente, pero la bailarina señala que si su pareja desea proponerle trabajar dándole su propio programa en su canal, ella lo aceptaría y no tendría nada de malo hacerlo.