¿Reconciliación a la vista? Ana Siucho conmueve al publicar fotos de Edison Flores con sus hijas

Ana Siucho reapareció públicamente durante la Noche Crema 2026, donde Universitario presentó a su plantel y jugó un amistoso ante la Universidad de Chile. La doctora asistió con sus hijas y, pese a no mantener una relación con Edison Flores, compartió en redes un emotivo reencuentro familiar que generó reacciones entre los hinchas.

Ana Siucho y Edison Flores protagonizan emotivo reencuentro en la Noche Crema

La noche del sábado 24 de enero estuvo cargada de emociones para la familia Flores. Durante la presentación del plantel crema, Edison Flores ingresó al campo del Estadio Monumental acompañado de sus dos hijas. Desde las tribunas, Ana Siucho registró el momento y no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram.

El futbolista tomó de la mano a una de las menores mientras cargaba a la más pequeña, gesto que conmovió a los asistentes y a los seguidores que posteriormente vieron las imágenes en redes sociales. Siucho publicó varias fotografías del delantero junto a sus hijas y acompañó las instantáneas con un mensaje breve pero significativo:

"Más cremas que nunca", dejando ver su apoyo y cercanía en este momento especial.

Además, la doctora adornó sus publicaciones con el emoticón de corazón amarillo, símbolo que muchos interpretaron como una muestra de afecto y respaldo hacia el padre de sus hijas, pese a que su relación sentimental llegó a su fin.

Por su parte, Edison Flores también compartió un video del emotivo ingreso al campo junto a las menores y escribió un mensaje que no pasó desapercibido: "Gracias hoy y siempre", acompañado de emoticones que reflejan su emoción y gratitud.

Ana Siucho comparte tiernas fotos de Edison Flores con sus hijas.

La familia de Edison Flores también celebra el emotivo momento

El reencuentro no solo generó reacciones entre los seguidores de la pareja, sino también dentro del entorno familiar del futbolista. Kimbherly Flores, hermana de Edison, estuvo presente en la Noche Crema y expresó su emoción a través de sus redes sociales.

La joven publicó una fotografía donde aparece su hermano junto a sus dos hijas y escribió un mensaje cargado de sentimientos: "Que sea eterna esa felicidad, los amo". Además, compartió varios videos del evento, confirmando que fue testigo directo del emotivo momento que vivió la familia en el estadio.

Estas muestras de cariño avivaron los comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la madurez y el respeto entre Ana Siucho y Edison Flores, especialmente por el bienestar emocional de sus hijas.

Hermana de Edison Flores se emociona por reencuentro con Ana Siucho.

La aparición de Ana Siucho en la Noche Crema 2026 dejó en claro que la prioridad sigue siendo la familia. Junto a Edison Flores y sus hijas compartió un momento emotivo que conmovió a los hinchas y generó especulaciones. Más allá de los rumores, quedó en evidencia un reencuentro marcado por el amor y el respeto.