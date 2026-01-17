¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho impacta con reflexión sobre la crianza: "No tienes tiempo"

Una publicación que dio que hablar. Ana Siucho volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video con una fuerte reflexión sobre el rol de los padres en la vida de sus hijos. El mensaje, cargado de sentimiento, no pasó desapercibido y muchos se preguntan si estaría dirigido al padre de sus pequeñas, el futbolista Edison Flores.

Sin mencionar nombres ni entrar en polémicas directas, Ana dejó que las palabras hablen por ella, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Ana Siucho comparte reflexión sobre rol de padres con sus hijos

A través de un reel en Instagram, Ana Siucho compartió una reflexión atribuida al expresidente uruguayo José Mujica, donde se habla del tiempo, el afecto y la presencia real de los padres durante la crianza.

"Nada vale tanto como el afecto, como el cariño. Cómo quieres que no les falte nada, terminas faltándoles tú", se escucha en una de las frases más comentadas del video. Para muchos usuarios, el mensaje fue directo y muy potente, sobre todo por el momento personal que atraviesa la influencer.

@ameg_pe 17.01.26 | ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho impacta con reflexión sobre el tiempo con los hijos. Fuente: Instagram de Ana Siucho ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Un mensaje que va más allá del trabajo. El video continúa con una reflexión aún más profunda, que muchos interpretaron como una llamada de atención a los padres ausentes por temas laborales u otras prioridades.

"Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le termina faltando voz. No tenés tiempo ni para ir a ver un partido de fútbol. Y no hablás con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tu hijo", se oye en el clip que Ana decidió repostear.

El contexto que no pasó desapercibido

La publicación llega en medio de la separación entre Ana Siucho y Edison Flores. Desde que se conoció que ya no viven juntos, ambos han optado por mantener silencio sobre los motivos del distanciamiento.

Sin embargo, algunos detalles no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, Ana recibió el Año Nuevo 2026 acompañada solo de sus hijas, lo que ya había generado comentarios en redes sociales. Ahora, con esta reflexión, muchos consideran que el mensaje tendría un destinatario claro, aunque ella no lo haya dicho de forma explícita.

En conclusión, sin decir una sola palabra de más, Ana Siucho volvió a estar en el centro de la conversación. Su reflexión sobre el afecto, el tiempo y la crianza removió emociones y abrió un debate que va más allá de su vida personal. ¿Fue una indirecta para 'Orejitas' Flores? Nadie lo sabe con certeza. Lo claro es que el mensaje dio de qué hablar.