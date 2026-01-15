Samahara Lobatón sorprende al reaparecer en redes tras agresión de Bryan Torres: ¿Qué dijo al respecto?

Samahara Lobatón reapareció en redes sociales tras la difusión de un video que mostraría una presunta agresión física de Bryan Torres. El material se viralizó y generó indignación, mientras la influencer retomó su actividad en Instagram y su madre, Melissa Klug, exigió medidas frente a lo ocurrido.

Samahara Lobatón reaparece en redes en medio de la polémica

Luego de varios días de silencio en redes sociales, Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram. En el clip, la hija de Melissa Klug aparece dentro de la habitación de sus hijas, mostrándose calmada y conversando de manera natural sobre una rutina cotidiana que realiza con las menores.

Al inicio del video, Samahara explicó que se encontraba ordenando el cuarto tras el baño de sus hijas, describiendo el desorden que suele quedar luego de ese momento. "Hola, hola. Acompáñenme a arreglar el cuarto de mis bebés. Bueno, cuando las bañamos, esto queda un caos, todo afuera: el neceser, los hisopos, el cuarto desordenado, pero voy ordenando de a pocos", expresó mientras mostraba el ambiente.

La publicación generó atención al no aludir directamente a la denuncia surgida tras la difusión del video. No obstante, al final del clip se evidenció que se trataba de una colaboración publicitaria, cuando Samahara cambió el tono del mensaje y promocionó una plataforma digital como opción para generar ingresos adicionales.

"¿Se han dado cuenta de que todo está carísimo? Gracias a Dios he encontrado una plataforma que me ha ayudado a generar eso extra que tanto necesitamos y, mientras voy ordenando, quiero saber si ustedes quieren saber cuál es la plataforma", mencionó.

Esta acción generó diversas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que continuara trabajando con normalidad en medio del escándalo.

Melissa Klug se reencuentra con su hija tras conocerse la agresión

Al día siguiente de conocida la agresión, se mostró a Melissa Klug llegando hasta la vivienda de Samahara Lobatón, ubicada a pocas cuadras de su propio domicilio. La presencia de la empresaria no pasó desapercibida, ya que ocurrió en medio de las interrogantes sobre si la influencer decidiría denunciar formalmente a Bryan Torres tras la viralización del video.

Abordada por los reporteros de 'Amor y Fuego', la conocida 'Blanca de Chucuito' se mostró visiblemente afectada y expresó su postura con firmeza. "Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija", declaró ante cámaras. Luego, ambas fueron vistas dándose un abrazo entre lágrimas.

En conclusión, la reaparición de Samahara Lobatón en redes sociales y el pronunciamiento de Melissa Klug mantienen el caso en el centro del debate. Mientras la influencer retoma su actividad digital en medio de cuestionamientos, su madre insiste en priorizar la seguridad de su hija y sus nietos.