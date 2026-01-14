RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Bad Bunny ya llegó a Lima? Video viral confunde a fanáticos y enciende las redes antes de su concierto

Video viral en redes sociales confunde a fanáticos y enciende las redes antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional.

Redes enloquecen por supuesto avistamiento de Bad Bunny en Lima.
14/01/2026

La llegada de Bad Bunny a Lima ha generado gran expectativa entre sus seguidores, que llenarán el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero. Ambos conciertos agotaron entradas semanas atrás y se perfilan como de los eventos musicales más importantes del año. En medio de esto, la difusión de videos donde un joven parecido al puertorriqueño fue visto en público causó confusión en redes sociales.

¿Bad Bunny ya está en Lima? El confuso video viral

A pocos días del primer concierto, se difundieron videos de un joven con la apariencia del 'Conejo Malo', rodeado de guardaespaldas, tomando café en Miraflores. Muchos seguidores creyeron que el artista había llegado a Lima. No obstante, se trataba de un imitador que buscaba captar la atención de las personas alrededor.

El influencer Danilo Guevara compartió su experiencia con el joven que se hacía pasar por Bad Bunny. "Estuve grabando con Bad Bunny", escribió en sus redes, generando repercusión inmediata. En las imágenes, se ve a los asistentes intentando hablar o tomarse fotos con el doble, cuyo rostro estaba completamente cubierto.

El imitador y Guevara incluso recorrieron algunos comercios, pero fueron retirados por la seguridad debido a la aglomeración que provocaron. En redes sociales, los cibernautas reaccionaron con mensajes como: 

"Bad Bunny de Gamarra", "Caí gente", "Todos cayeron", "¿Por qué Bad Bunny estaría en un centro comercial?", y "Bunny de Yo Soy era", dejando claro el impacto que tuvo la confusión.

@danilo.guevaraa Luego no digan que no avisé. #badbunny #peru #fyp #miraflores #viral ♬ sonido original - Rolas_dedicadas22

Todo lo que debes saber sobre los conciertos

Los conciertos de Bad Bunny en Lima comenzarán a las 9:00 p. m., pero los asistentes podrán ingresar al Estadio Nacional desde las 3:00 p. m., presentando su Documento de Identidad (DNI) en la puerta correspondiente. La producción habilitó distintos accesos según la zona adquirida:

  • Av. Paseo de la República: Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.
  • Av. Bausate y Meza: Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.
  • Av. 28 de Julio: Tribuna Norte y Tribuna Oriente.
  • Calle Madre de Dios: Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.
  • Calle Saco Oliveros: Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.
  • Calle Corpancho: Zona VIP y Tribuna Occidente.

El ingreso escalonado busca garantizar un acceso ordenado y seguro para los miles de asistentes que se esperan en el Estadio Nacional.

Aunque los fans se dejaron llevar por la emoción al ver al imitador, el verdadero Bad Bunny llegará para ofrecer dos shows inolvidables en Lima, reafirmando su estatus como uno de los artistas más esperados del año. La confusión solo aumentó la expectativa y el entusiasmo, demostrando que la fiebre por el 'Conejo Malo' sigue más viva que nunca.

