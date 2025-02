¡Atención, fanáticos! Shakira confirma que SÍ realizará su CONCIERTO hoy, 17 de febrero

Shakira acaba de confirmar, a último minuto, que su concierto programado para hoy, lunes 17 de febrero, en el Estadio Nacional se realizará con normalidad. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Como se recuerda, la mañana de ayer, miles de fanáticos que esperaban ansiosos por entrar al Estadio Nacional se sintieron devastados al saber que Shakira había sido ingresada de emergencia a una clínica local por presentar malestar estomacal.

Aproximadamente a la 1:40 P.M., la cantante colombiana anunció a través de sus redes sociales que su presentación de ayer, 16 de febrero, quedaba cancelada por complicaciones de salud, lo cual generó gran malestar entre sus seguidores, especialmente aquellos que llegaron desde provincias o el extranjero con el único propósito de asistir al concierto.

Después de varias horas de incertidumbre, Shakira utilizó sus redes sociales oficiales para publicar dos historias en las que anuncia que su concierto de hoy se llevará a cabo con normalidad.

"Queremos ver tus videos, fotos, outfits, rituales, look, maquillajes, bailes y fiesta" , dice una primera historia, animando a todos a usar los hashtags de la gira.

Además, en un siguiente video se anunció que la apertura de puertas del Estadio Nacional hoy está programada para las 16:00, mientras que el inicio del espectáculo de Shakira está programado para las 20:15.

Jaime Bayly habló sobre el tema del momento a través de su canal de YouTube e indicó que había podido acceder a información exclusiva sobre los platos que la intérprete de Hips Don't Lie habría ingerido la noche del sábado, tras su llegada a Lima.

"Shakira o su entorno, no sé quién tomó la decisión, fueron al restaurante Cala, abajo en la Costa Verde, no muy lejos del hotel. Yo creo que ella no fue", dijo en un inicio.