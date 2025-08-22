'Neutro' aclara su vinculo con Mayra Goñi tras ser captados besándose: "Tenemos muy buen vínculo"

La relación entre Mayra Goñi y el streamer conocido como 'Neutro' ha vuelto a acaparar la atención de la farándula tras ser captados besándose luego de una fiesta. En un primer momento, ambos negaron mantener algún vínculo romántico, pero los recientes gestos y declaraciones del joven creador de contenido han vuelto a encender los rumores sobre una posible relación.

Neutro descarta romance pero reafirma cercanía con Mayra Goñi

En entrevista con 'Amor y Fuego', 'Neutro' afirmó que no mantiene una relación sentimental con la actriz y cantante. Aunque evitó dar detalles sobre qué falta para que puedan oficializar un vínculo, destacó la relación de amistad y apoyo que existe entre ambos.

"Creo que lo que se ve no... (O sea, son flacos) No, no, no somos. Mi hermano, tú sabes, mejor es todo así", comentó el streamer, dejando claro que no hay noviazgo formal.

Aun así, el joven manifestó afecto y respeto por la influencer, subrayando que siempre estará siempre disponible para ella. Estas palabras han intensificado los rumores sobre un posible acercamiento futuro en sus seguidores.

"Solo te puedo decir que la quiero mucho y que nada, tenemos muy buen vínculo, sólido y estamos para apoyarnos siempre", agregó Neutro.

Hasta el momento, Mayra Goñi no se ha pronunciado públicamente sobre los besos captados. Vale recordar que hace algún tiempo, la actriz había descartado una relación con el streamer debido a la diferencia de edad entre ambos.

Neutro se disculpa por incidente en la vía pública

El creador de contenido también abordó otro episodio que circuló en medios y redes sociales, donde se le observó orinando en la llanta de un auto durante la salida en la que estaba con Mayra Goñi. Durante una transmisión en vivo, Neutro reconoció que su accionar fue inapropiado y que le incomodaba haber involucrado a terceros.

"Oriné en lo más práctico que había y bueno, nada, eso a mí me hace sentir mal por las personas que me relacionan y que puedan verse afectadas", expresó.

En paralelo, el streamer reiteró en un momento de broma frente a un amigo que no mantiene una relación sentimental con Mayra, buscando aclarar los malentendidos generados por las imágenes.

En conclusión, 'Neutro' insiste en que no mantiene un romance formal con Mayra Goñi, las imágenes y la cercanía que ambos muestran han alimentado la especulación mediática. Mientras la influencer no se pronuncia, los seguidores continúan atentos a cada interacción entre ambos.