¿Volverán a negarlo? Mayra Goñi y Neutro sorprenden al ser captados besándose en plena vía pública

La relación entre Mayra Goñi y el streamer conocido como 'Neutro' vuelve a generar rumores en la farándula local. Aunque ambos habían negado públicamente cualquier vínculo romántico, este último fin de semana fueron captados en una situación que sugiere un acercamiento más allá de la amistad, confirmando las sospechas que circulaban.

Beso en plena vía pública

El pasado fin de semana, el programa 'Amor y Fuego' mostró imágenes exclusivas en las que Mayra Goñi y Neutro salieron de una discoteca en Barranco alrededor de las 5 a.m. Tras abandonar el local, ambos se dirigieron a un vehículo. Antes de subir, Neutro se acomodó y orinó junto a la llanta, mientras que después extendió su mano para ayudar a Mayra a bajar del auto.

En ese instante, la actriz tomó del mentón al streamer y lo besó en la boca, un gesto que confirmó los rumores sobre su relación. Este episodio llega en un momento en que Neutro acumula varias polémicas públicas.

El gesto romántico captado no solo desató comentarios en redes sociales, sino que también puso en evidencia que, pese a las negaciones previas, ambos comparten una relación más íntima de lo que habían dejado entrever.

Pelea pública frente a discoteca

Hace unas semanas, el programa ¡Todo se filtra! mostró otro momento tenso entre la pareja. En la madrugada del domingo pasado, se registró un enfrentamiento entre Mayra Goñi y Neutro frente a una discoteca en Lince. Las imágenes revelan cómo ambos intercambiaban palabras en tono elevado, lo que recuerda a una típica discusión de pareja.

Durante la confrontación, Mayra intentó retirarse acompañada de una amiga, mientras Neutro la seguía aparentemente para continuar la discusión. En un momento, ella sostenía una botella y él parecía intentar detenerla mientras se marchaba. Tras recorrer varios metros, ambos abordaron la camioneta del streamer y se alejaron del lugar.

Estas situaciones contradicen las declaraciones públicas de ambos, quienes habían asegurado que solo mantenían una relación de amistad. Las imágenes compartidas por los medios, tanto del beso como de la pelea, han reavivado las especulaciones sobre un posible romance entre la actriz y el creador de contenido.

Hasta el momento ni Mayra Goñi ni el streamer, Neutro se han pronunciando al respecto sobre este nuevo ampay que los comprometen. Las imágenes compartidas en programas de farándula han generado un intenso debate en redes sociales, dejando claro que sigue acaparando la atención del público y los medios.