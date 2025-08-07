Diealis corta transmisión en Kick y es captado subiendo a un patrullero de la PNP: ¿Qué pasó?

Diealis se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que uno de sus más recientes streams en Kick terminó abruptamente mientras cenaba con la influencer Angye Zapata. Pero lo que más llamó la atención fue que, luego, apareció acompañado de la policía y a punto de abordar un patrullero para dirigirse a la comisaría.

¿Qué pasó con Diealis y Angye Zapata?

Lo que debía ser una cena divertida y muy apegada al estilo del streamer se convirtió en el centro de la polémica. Diealis y Angye se encontraban en un exclusivo restaurante de Miraflores, haciendo bromas y disfrutando de comida criolla. Sin embargo, todo cambió cuando apareció brevemente un hombre que causó incomodidad tanto en el streamer como en la modelo.

La transmisión en Kick se cortó de inmediato, dejando desconcertados a los seguidores de Diealis. A los pocos minutos volvió a conectarse, de forma muy breve, e intentó explicar que tuvo que hacer una pausa porque se sentía mal del estómago, mientras Angye aprovechó para decir que debía irse porque tenía que cuidar a su hijo.

"Angye ya se fue, justo coincidía que tenía que regresar a su casa... Creo que me cayó algo mal al estómago. Pero estuvo chévere igual. Hemos gastado mucha plata, mano, y ahora tenemos que ir al Louis Vuitton a comprar", dijo Diealis, intentando mantener la compostura.

Diealis es captado subiendo a un patrullero

Aunque Diealis no dio más explicaciones sobre el porqué de su rostro desconcertado tras la aparición del misterioso hombre en su stream, pocos minutos después apareció un video en redes sociales donde se le ve fuera del restaurante, escoltado por lo que parece ser su seguridad personal y un grupo de policías.

Los efectivos le indicaron que suba al patrullero, y él, visiblemente desencajado, afirmó que no puede confiar en nadie. " Yo ya no sé quién es quién, quién es bueno y quién es malo (...) ¿Dónde subo, aquí?", preguntó el streamer antes de abordar el patrullero.

Los comentarios no se hicieron esperar, y varios de sus seguidores explicaron que la persona que apareció en el stream sería la pareja de Angye Zapata, quien tendría fuertes antecedentes en el Callao y habría amenazado al streamer. Además, indicaron que Diealis habría sido llevado por la policía para rendir su manifestación en la Comisaría de Miraflores.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Diealis no ha confirmado esta versión ni la ha desmentido, mientras que Angye Zapata también mantiene silencio en sus redes sociales.