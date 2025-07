Diealis intenta entrar a restaurante diciendo que es de "Esto es Guerra" y lo frenan en seco: "Qué papelón"

Diealis pasó tremendo roche cuando intentó ingresar a un exclusivo restaurante en la Costa Verde y fue frenado por el personal del local. Todo quedó grabado en su propia transmisión en vivo y ha generado burlas y comentarios en redes sociales.

Lo paran en seco. El popular streamer Diealis vivió un momento bastante incómodo al intentar ingresar a un exclusivo restaurante de la Costa Verde "Cala". Muy confiado, llegó grabando todo para sus redes y se presentó como figura de "Esto es Guerra". Sin embargo, eso no fue suficiente para que lo dejaran pasar de inmediato.

Con cámara en mano, saludó emocionado diciendo: "Llegaron los streamers", como se ve en su propia transmisión en vivo. "No puedes grabar, no está permitido", mencionó la recepcionista. "A mí sí, me dejaron grabar la otra vez, el coordinador", destacó el streamer.