¡Molesta! Pamela López niega 'piquito' con Renzo Spraggon en discoteca y aclara lo que pasó: "Es falso"

¡Estalló! Pamela López rompió su silencio y se defendió con todo de las declaraciones del modelo argentino Renzo Spraggon, quien aseguró en televisión que se dio un "piquito" con ella. Según la esposa de Christian Cueva y actual pareja del cantante Paul Michael, todo lo que contó Renzo es mentira.

Pamela López niega beso con Renzo Spraggon

Pamela López no se quedó callada. Luego de que el modelo argentino Renzo Spraggon asegurara en televisión que se dio un "piquito" con ella, la esposa de Christian Cueva decidió romper su silencio y responderle con todo. Según ella, lo que se está diciendo es completamente falso y daña su imagen.

Todo empezó cuando Renzo apareció en el programa "Magaly TV La Firme" y contó que Pamela le habría dado un beso y mencionó que ella hasta le dijo que coordinara con su mánager para verse otra vez. Días después, reafirmó su versión en "La Noche Habla", pero ahí también se presentó el mensaje de WhatsApp que envió Pamela para aclarar su versión.

"Aunque no afectó mi vida personal, quiero ser tajante en decir que todo lo que esa tipa y ese tipo están creando ¡ES FALSO!", escribió Pamela López indignada.

Pamela dice que ni hablaron. En su extenso mensaje, Pamela dejó claro que sí lo conoció, pero que la conversación fue mínima y en presencia de su pareja actual, el cantante Paul Michael.

"Un día él estaba en Lift y una amiga en común lo llevó a mi grupo. Yo estaba con Paul Michael. Recuerdo que nos presentaron, hola y chau. Todo lo demás es historia... Nunca cruzamos más palabras porque no teníamos ningún tema en común", señaló.

También, la influencer contó que días después Renzo le respondió un estado en WhatsApp, pero no pasó nada más.

"Yo estaba en el carro con Paul y nos pareció lanza, pero le tomé captura para mandárselo a mi amiga", detalló.

Sobre la parte donde Renzo dijo que Pamela la mandó con su mánager, Pamela negó tener conocimiento de si hablaron entre ellos.

"Yo no podría ni quiero hablar de algo que desconozco. Le pediré a Carla (mi mánager) que sea quien tenga que aclarar sus conversaciones porque yo no tenía idea de ello hasta ayer", comentó.

Renzo se defiende y muestra chats

Mientras tanto, Renzo Spraggon no se quedó atrás y en el mismo programa habría mostrado a Tilsa Lozano una conversación de WhatsApp con la mánager de Pamela, donde, según él, se hablaba de verla en privado. El chat sería del 25 de mayo a las 10 de la mañana.

"Coordina con ella, quiero verla caleta", le habría dicho Renzo a la mánager y esta habría contestado: "A ver le digo". Además, lanzó un fuerte comentario sobre la situación: "Ella fue cagona de mostrar que le escribí. Me quiere hacer quedar mal. Yo también voy a mostrar que hay pruebas o las está leyendo".

Pamela López, por su parte, dejó en claro que no va a permitir que inventen cosas sobre ella y menos que manchen su nombre con historias dichas por Macarena Gastaldo o Renzo Spraggon que, según afirma, no tienen nada de verdad.