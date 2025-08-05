RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Qué dirá Paul Michael? Renzo Spraggon confirma que se dio 'piquito' con Pamela López: "Me dijo que le gustaba"

El argentino sorprendió al revelar en el programa de Magaly Medina que se besó con Pamela López mientras ella aún mantenía una relación con el cantante.

Renzo Spraggon asegura que se dio 'piquitos' con Pamela López.
05/08/2025

Una nueva controversia sacude a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva y actual pareja del cantante Paul Michael. Esta vez, el modelo argentino Renzo Spraggon decidió romper su silencio y revelar detalles inéditos de su supuesto acercamiento con ella, luego de haber negado cualquier vínculo en anteriores ocasiones

Renzo Spraggon confiesa beso y conversaciones por Instagram

Durante su conversación con Magaly Medina, Renzo Spraggon explicó cómo conoció a Pamela López y qué sucedió durante la noche en cuestión. Según relató, ambos coincidieron en un evento social una semana antes de su encuentro en una discoteca, donde fueron presentados por la propia manager de López.

"Yo casi toda la noche estuve con Evelyn Vela, y una de las amigas de Pamela viene y nos presenta. Como a los 30 minutos me dice que vaya al box. No hubo chape como dice Macarena, una cosa es chape y otra cosa es pico. En la primera situación, cuando nos presentan, hubo medio beso. Luego en el baño otra vez me saludó con pico", contó.

Además, Spraggon reveló que escribió a Pamela López por Instagram, aunque posteriormente eliminó el mensaje. No obstante, ella habría tomado una captura antes de que este desaparezca. También mencionó que fue Elías Montalvo quien lo invitó a dicho evento, mientras que Macarena Gastaldo habría generado la polémica al comentar sobre su paradero esa noche.

"A mi me invita Elías Montalvo pero a Pamela la conocí en una inauguración. Yo le escribí por Instagram y a la hora lo borro, pero ella tomó captura", afirmó.

Pamela López habría mostrado interés, según Spraggon

El argentino no dudó en señalar que fue la propia Pamela López quien dio el primer paso. De acuerdo con su testimonio, mientras Paul Michael se encontraba en el baño, la influencer se acercó a él con un claro interés romántico.

"Ella me agarra de la mano y me dice: 'Ven, tú me gustas, me gustas mucho'. Yo todo frío le digo: 'Entonces cuadremos algo para vernos', y ella me responde: 'Mi manager sabe todo de mí'", detalló.

Pese a este acercamiento, Renzo aseguró que no se fue con Pamela esa noche porque ella estaba acompañada de su pareja. Sin embargo, dejó en claro que no le incomodaba que ella tenga novio y que su actitud no cambiaría por ese tipo de circunstancias.

"Me di cuenta de que tengo dos personalidades. De día soy el chico que entrena, pero de noche me gusta salir. No me importa si tiene novio, no me importa si son casadas, si son viudas, no me importa. Si me gusta algo, le doy para adelante", declaró entre risas.

La confesión de Renzo Spraggon complica aún más la situación sentimental de Pamela López, quien sigue en el ojo público por sus vínculos pasados y actuales. Mientras tanto, las declaraciones del argentino han generado un nuevo revuelo en redes sociales, dejando abierta la posibilidad de futuras repercusiones mediáticas para los involucrados.

