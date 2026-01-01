Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte a su agrupación: "La sorpresa fue revelada"

Corazón Serrano arrancó el 2026 con una sorpresa que impactó a sus fans. La orquesta de cumbia anunció el regreso de Edu Baluarte en pleno concierto de Año Nuevo en San Juan de Lurigancho, y los seguidores no tardaron en reaccionar.

Edu Baluarte vuelve a Corazón Serrano

En el parque zonal Wiracocha, Corazón Serrano presentó oficialmente a Edu Baluarte como nuevo integrante ante miles de personas. El cantante, de 25 años, volvió a subir al escenario con la orquesta y fue recibido con aplausos, gritos y celulares en alto.

La confirmación llegó también por redes sociales. Desde su cuenta oficial, la agrupación dio la bienvenida al artista con un mensaje claro y directo.

"La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano", se lee en el post del grupo.

Para marcar su retorno, Edu interpretó "Se supone", un tema que el público coreó de principio a fin. Ese momento fue clave pues muchos fans identifican su estilo como la "voz romántica" de la cumbia.

Una segunda etapa en la agrupación

Esta es la segunda etapa de Edu en la orquesta. En 2023, su paso fue corto porque decidió apostar por una carrera como solista en el género urbano. Aun así, ese tiempo bastó para ganarse el cariño del público. Por eso, tras el anuncio, las redes se llenaron de mensajes celebrando su vuelta y pidiéndole que no se vaya otra vez.

Entre los comentarios más repetidos se leía: "Maravilloso", "Buena, es un capo", "Conocí a Corazón Serrano por Edu Baluarte", "Bien ahí, ahora ya no te vayas" y "Ahora sí, románticas a full". El respaldo fue claro y masivo.

Además de su regreso musical, Edu Baluarte ha estado en el centro de comentarios por confesiones del pasado. Durante una transmisión en vivo por TikTok, el cantante sorprendió al hablar de su etapa anterior en la orquesta y reconocer una atracción.

"Lesly era mi crush. Yo desde chibolito seguía la cumbia como buen norteño", confesó sobre Lesly Águila.

También fue vinculado con Kiara Lozano por la química que mostraban en conciertos y fotos compartidas. Sin embargo, ambos aclararon que no hubo romance y que todo quedó en una buena amistad y trabajo en equipo.

En conclusión, el regreso de Edu Baluarte a Corazón Serrano se convirtió en uno de los anuncios más comentados del inicio del 2026. Con el apoyo del público y el recuerdo de su estilo romántico, el cantante empieza una nueva etapa junto a la orquesta.