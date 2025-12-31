Mafer Portugal se consagró como la 'Voz Revelación Femenina del Año' en los 'Premios Karibeña 2025'

Los Premios Karibeña 2025 llegaron a su fin destacando el gran momento de la cumbia peruana y de sus principales exponentes. La gala tuvo como una de sus grandes protagonistas a la orquesta Papillón, que no solo brilló por su presencia escénica, sino también por obtener importantes reconocimientos a una de sus integrantes.

Mafer Portugal se consagra como 'Voz revelación femenina'

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con el anuncio de la ganadora en la categoría "Voz revelación femenina del año". En esta terna, Papillón tuvo una doble representación, ya que dos de sus integrantes, Fiorella Caballero y Mafer Portugal, figuraron entre las nominadas, evidenciando el buen momento que atraviesa la agrupación y la fuerza de sus nuevas voces.

Finalmente, el reconocimiento fue para Mafer Portugal, quien, pese a su reciente ingreso a Papillón, logró ganarse rápidamente el cariño del público cumbiambero. Su desempeño en el escenario, sumado a su carisma y potencia vocal, la posicionaron como una de las artistas con mayor proyección dentro del género durante este 2025.

Visiblemente emocionada, Mafer agradeció el respaldo recibido desde su llegada a la orquesta y dedicó el premio tanto a su entorno cercano como a su compañera de nominación.

"Muchísimas gracias a mi familia de Radio La Karibeña, mi familia de Papillón y a Fiorellita que está en la misma categoría que yo, creo que las dos hemos ganado esta categoría. Gracias a la gente cumbiera que me ha recibido tan bonito así que no los voy a defraudar amigos", expresó tras recibir el galardón.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y mensajes de apoyo, reafirmando que su elección como 'Voz revelación femenina' representó no solo un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo colectivo que viene realizando Papillón al apostar por nuevas figuras y fortalecer su propuesta musical.

Papillón gana 'Mejor Colaboración del Año' junto a Estrella Torres

El éxito de Papillón en los Premios Karibeña 2025 no se detuvo con el triunfo de Mafer Portugal. Minutos después, la agrupación volvió a subir al escenario al ser anunciada como ganadora del premio a 'Mejor Colaboración del Año' por el tema "Me Enamoré", interpretado junto a Estrella Torres.

Esta canción tuvo su estreno durante la celebración del 28 aniversario de Papillón, realizada en agosto de 2025 en el Parque de la Exposición, un evento que reunió a miles de seguidores y marcó uno de los momentos más importantes del año para la orquesta. Desde entonces, el tema logró una rápida aceptación y se convirtió en uno de los favoritos del público.

Con el respaldo del público, el tema superó el millón de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los más escuchados del año. Este impacto terminó por confirmar que el reconocimiento a 'Mejor Colaboración del Año' fue el resultado del trabajo conjunto entre la orquesta y Estrella Torres, así como de la conexión que lograron con los seguidores del género.

La participación de Papillón en los Premios Karibeña 2025 evidenció el sólido momento que atraviesa la agrupación. El triunfo de Mafer Portugal como 'Voz revelación femenina' y el premio a 'Mejor Colaboración del Año' junto a Estrella Torres reflejan su crecimiento artístico y el respaldo del público.