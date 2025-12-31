Papillón brilla en los 'Premios Karibeña 2025' y gana la 'Mejor Colaboración del Año' con "Me Enamoré"

Los Premios Karibeña 2025 llegaron a su fin destacando el gran momento de la cumbia peruana y de sus principales exponentes. La gala tuvo como una de sus grandes protagonistas a la orquesta Papillón, que no solo brilló por su presencia escénica, sino también por obtener importantes reconocimientos que consolidan su vigencia y conexión con el público.

Papillón gana a 'Mejor Colaboración del Año' con 'Me enamoré'

Durante los 'Premios Karibeña' se anunció que Papillón ganó el galardón a 'Mejor Colaboración del Año' por el tema "Me Enamoré", junto a Estrella Torres. La canción se estrenó en el 28 aniversario de la orquesta, celebrado en agosto de 2025 en el Parque de la Exposición, evento que reunió a miles de seguidores y reafirmó el respaldo del público.

El reconocimiento no pasó desapercibido, pues "Me Enamoré" se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del año dentro del género. El videoclip del sencillo tiene como protagonista a Estrella Torres, quien se conoció durante la premiación que sintió nervios al participar en esta colaboración por tratarse de uno de los clásicos más representativos del despecho en el repertorio de Papillón.

Con el paso de los meses, la canción se posicionó entre las favoritas del público y hoy supera el millón de reproducciones en plataformas digitales. Este respaldo confirmó que el premio a 'Mejor Colaboración del Año' refleja el impacto real de la unión entre Papillón y Estrella Torres, reafirmando la capacidad de la orquesta para reinventarse y conectar con distintas generaciones.

Mafer Portugal se impone como Voz Revelación Femenina

Papillón no solo celebró el reconocimiento a su colaboración musical. La orquesta también tuvo una presencia destacada en la categoría Voz Revelación Femenina, donde figuraron dos de sus integrantes: Fiorella Caballero y Mafer Portugal. La competencia interna reflejó el buen momento artístico que atraviesa la agrupación y el nivel de sus nuevas incorporaciones.

Finalmente, el galardón quedó en manos de Mafer Portugal, quien logró ganarse rápidamente el cariño del público desde su reciente ingreso a Papillón. Su desempeño en el escenario y su conexión con los seguidores de la cumbia fueron claves para obtener este importante reconocimiento.

Visiblemente emocionada, la cantante agradeció el apoyo recibido y dedicó el premio a su entorno más cercano. Sus palabras reflejaron no solo gratitud, sino también compromiso con el público que la viene respaldando en esta nueva etapa de su carrera artística.

"Muchísimas gracias a mi familia de Radio La Karibeña, mi familia de Papillón y a Fiorellita que está en la misma categoría que yo, creo que las dos hemos ganado esta categoría. Gracias a la gente cumbiera que me ha recibido tan bonito, así que no los voy a defraudar, amigos", expresó Mafer Portugal tras recibir el trofeo.

La participación de Papillón en los Premios Karibeña 2025 confirmó el buen momento que atraviesa la agrupación. El premio a 'Mejor Colaboración del Año' junto a Estrella Torres y el reconocimiento a Mafer Portugal como 'Voz revelación femenina' reforzaron su liderazgo en la cumbia peruana, evidenciando el respaldo del público y su capacidad para seguir marcando tendencia.