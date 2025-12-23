Fiesta Karibeña Edición Navidad llega este 24 de diciembre con una noche llena de ritmo y alegría

La Nochebuena está a la vuelta de la esquina y la familia peruana sabe que no hay celebración completa sin una buena música. Este año, Karibeña preparó un regalo inolvidable para todos sus televidentes: un programa especial de Fiesta Karibeña que promete hacerte bailar de principio a fin mientras esperas la llegada de la Navidad.

Navidad: Música para todos

La magia de la Nochebuena se traslada a las pantallas de todo el Perú con una edición inolvidable de Fiesta Karibeña. Este miércoles 24 de diciembre, a partir de las 9:00 p.m., los hogares peruanos podrán disfrutar de un programa que combina los tradicionales villancicos con el ritmo de la cumbia y salsa.

Karibeña TV presenta su gran especial navideño a través de la señal digital 6.2, un show que reúne a grandes estrellas en un escenario diseñado especialmente para celebrar la unión familiar. No dejes de sintonizar nuestra transmisión, donde los mejores exponentes de la música pondrán la alegría para acompañar tu cena de Nochebuena.

Este miércoles 24 de diciembre, deja que la buena música acompañe tu hogar. Reúne a tus seres queridos, sintoniza Fiesta Karibeña y prepárate para recibir la Navidad con el corazón lleno de alegría y al mejor ritmo.

Fiesta Karibeña Edición Navidad: Artistas invitados

Sabemos que la Navidad es un momento para compartir en familia. Por eso, nuestro programa fue preparado para ser el puente que conecte a todos en casa, desde los más pequeños hasta los abuelos.

Con una producción de alta calidad, luces, color y mucho sentimiento, se realizó esta edición especial de Fiesta Karibeña. Por ello, reconocidos artistas invitados se unieron en un mismo escenario para fusionar la magia de la Navidad con lo mejor de la cumbia y salsa en una entrega televisiva única.

Este programa contará con una cartelera de lujo que incluye la energía de Papillón, Hermanos Silva y Bella Bella, junto al talento de Donnie Yaipén y Milena Zárate. Además, el escenario vibrará con Combinación de La Habana, Conquistadores de la Salsa, Son Tentación y las mezclas exclusivas de DJ Pancho, garantizando una fiesta inolvidable de principio a fin.

Asimismo, se contará con la participación especial de Los Toribianitos, el coro infantil más emblemático del Perú. Sus voces angelicales y ese espíritu navideño único deleitarán a la audiencia con una selección de los clásicos villancicos.

Los Toribianitos en Fiesta Karibeña Edición Navidad.

Además de las presentaciones musicales, habrá muchas sorpresas, saludos y el ambiente de fiesta que solo Karibeña te puede ofrecer. Este programa especial estará conducido por la bellísima Leysi Suárez y el humorista Miguel Moreno.

En resumen, no te pierdas este miércoles 24 de diciembre desde las 9:00 p.m. el programa especial de Navidad por la señal digital 6.2 de Karibeña TV y vive una Nochebuena inolvidable. Disfruta en familia de un ambiente festivo con lo mejor de Los Toribianitos, Papillón, Son Tentación y muchos más artistas que pondrán ritmo y alegría a esta celebración.