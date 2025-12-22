Samahara Lobatón sorprende llevando regalos a una casa hogar por Navidad: "Un granito de arena"

La influencer Samahara Lobatón ha estado en varios medios revelaron las razones de su separación de Bryan Torres, el padre de sus dos últimos hijos. Ahora, la joven ha dejado de lado las polémicas para dedicar una tarde en llevar alegría a unos niños de casa hogar.

Sorprendió con regalos a niños

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón decidió compartir un momento especial con sus seguidores, que haría la lado de sus dos menores hijas. La influencer compartió primero algunas fotos de algunos regalos que estaba preparando para llevar a una casa hogar llamada Talita Kum.

En las fotos publicadas se puede ver cómo la hija de Melissa Klug junto a sus dos hijas llevaron alegría a muchos niños por Navidad. Además, dedicó algunas palabras en las redes sociales sobre compartir y dar amor en estas fechas especiales, dejando una enseñanzas para sus hijas que la acompañaron en todo momento.

"Un poquito de amor para los niños esta navidad. Donar es amar. Un granito de arena, feliz navidad", expresó la joven en sus publicaciones.

Historias de Samahara Lobatón

Sobre Samahara Lobatón

La joven Samahara Lobatón es una reconocida influencer que llamó la atención de la farándula por ser la hija de Melissa Klug. Cuando era muy joven también tuvo una relación complicada con el padre de su primera hija, que la llevó a estar en muchos titulares. Luego, inició un romance con el cantante Bryan Torres, con quien tuvo dos hijos.

Hace unas semanas, la hija de Abel Lobatón reveló su separación del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. Aunque no especificaron en su momento, todo habría sido por infidelidad del parte del artista. Aunque él lo negó y señaló que fue su decisión irse porque la influencer tuvo una mala actitud con su hija mayor de él.

A pesar de todo, la joven se ha mantenido fuerte en su rol de madre de tres niños y se encuentra trabajando para seguir teniendo ingresos para sus pequeños por medio de sus redes sociales, donde promociona distintas marcas de empresas y emprendedores.

De esta manera, Samahara Lobatón es una artista que sigue avanzando con sus hijas y trata de enseñarle lo mejor. En esta ocasión, la influencer decidió llevar un poco de alegría a una casa hogar y llevó regalos para los niños por las cercanas fiesta de Navidad. Sin duda, es una época muy especial donde varios artistas hacen llegar un poco de su cariño.